Бутко: «Я доволен, что помог «Шахтеру» добиться победы»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко, знакомый российскому болельщику по игре в «Амкаре», поделился впечатлениями от дебютного матча в Лиге Европы. Напомним, что вчера 25-летний футболист сыграл против «Коньяспора» (1:0). Именно Бутко стал автором результативной передачи.

«Это была моя первая игра в Лиге Европы. Поначалу немного сказывалось волнение. Да и соперник садился слишком низко, из-за чего не всегда получалось сделать точный последний пас. В перерыве тренер просил действовать в том же ключе и сказал, что всe будет хорошо. Моя задача при такой игре – делать как можно больше нацеленных передач, в частности на Факундо. Один раз получилось, и я доволен, что помог «Шахтеру» добиться победы. В целом я очень рад! Всегда мечтал играть за родную команду на самом высоком уровне», — сказал Бутко в интервью пресс-службе «Шахтeра».