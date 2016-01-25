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    • Бутко: «Всегда отношусь с позитивом к игрокам на просмотре»

    Бутко: «Всегда отношусь с позитивом к игрокам на просмотре»

    Защитник «Амкара» Богдан Бутко рассказал о процессе тренировок и новичках команды.

    «Получился удар, который можно назвать идеальным: мяч отлично лег на ногу, и никто из соперников меня не встречал. Отрабатываю ли я подобные удары на тренировках? Если честно, то да, тренирую такие удары давно, именно падающий удар, иногда даже без разминки, хотя понимаю, что так делать нельзя, чтобы не получить травму, но желание пробить побеждает.

    Как охарактеризую игроков, находящихся на просмотре? Я всегда отношусь с позитивом ко всем, я тоже был на их месте и понимаю, что значит просмотр для каждого футболиста. По игровым качествам сказать ничего не могу, просто потому что я с ними вместе пока не участвовал в матчах», – сказал Бутко.

    Источник: ФК «Амкар»

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    25.01.2016 12:04
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