Степаненко: «Отношения с Ярмоленко в норме, Селезнев осознал ошибку и вернулся в Украину»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своих отношениях с партнером по национальной команде Андреем Ярмоленко. Между футболистами произошел конфликт во время матча УПЛ «Шахтер» – «Динамо» (3:0), а на тренировочном сборе Степаненко и Ярмоленко вместе играли в теннисбол.

«Все в порядке, никаких проблем и недоразумений нет. Все в норме. Я вообще люблю активные игры, когда есть возможность, всегда играю. По всему видно, что Андрей тоже любит подвигаться, а не просто лежать на пляже. Это очень хорошо – и в физическом плане, и в эмоциональном. Песок дает дополнительную нагрузку, в игре присутствовал спортивный интерес: мы играли на отжимания и на капучино», – сказал Степаненко.

Также игрок прокомментировал вызов в сборную Евгения Селезнева и Богдана Бутко.

«Мы встретили их как своих друзей и партнеров оказали максимальную поддержку. По моему мнению, каждый человек имеет право на ошибку. Никто от этого не застрахован – ошибаются все. Главное уметь учиться на своих ошибках, потому что негативный опыт – это тоже опыт. Если футболист доказывает свою способность игрой и стремится выступать в сборной, выкладываясь на все сто процентов, не брать его за то, что он допустил ошибку, по-моему, неправильно.

Женя осознал свою ошибку, вернулся в Украину и готов работать в интересах своего государства. По Богдану Бутко, то он переходил в Россию давно, еще до осложнения ситуации. Теперь же своей игрой заслужил шанс сыграть в сборной.

Поедет он на чемпионат Европы или нет – решать тренерам. То, что человек заслужил право попасть в расширенный список, очевидно. Поэтому в приглашении этих ребят не вижу ничего плохого, наоборот – у нас не так много квалифицированных футболистов, чтобы ими разбрасываться».