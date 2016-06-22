Бутко попал в сферу интересов «Локомотива»

Защитник «Шахтера» Богдан Бутко может сменить клубную прописку в межсезонье. В услугах украинца заинтересованы «Локомотив» и «Галатасарай», которые готовы приобрести 25-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что железнодорожники хорошо знакомы с возможностями Бутко, так как в прошедшем сезоне он выступал на правах аренды в «Амкаре». В 26 матчах чемпионата России футболист отметился четырьмя результативными передачами.

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