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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - ЛНЗ
Ворскла - ЛНЗ: обзор матча 23 ноября 2024
Ворскла
23.11.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
ЛНЗ
30'
С. Мякушко
54'
С. Айеде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - ЛНЗ
74'
Желтая карточка
А. Каплиенко
74'
Замена
Н. Муравский
️️️️
В. Бойко
70'
Вторая желтая
Х. Салиху
67'
Желтая карточка
A. Dajko
64'
Желтая карточка
Х. Салиху
ГОЛ! 2:0!
С. Айеде
Пас отдал
И. Кане
54'
46'
Замена
Г. Пасич
️️️️
Д. Топалов
39'
Желтая карточка
Ф. Момо
Желтая карточка
Н. Ковталюк
36'
Замена
Е. Павлюк
️️️️
С. Мякушко
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Мякушко
Пас отдал
С. Айеде
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
ЛНЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
22
Мухаррем Яшари
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
19
Italo de Albuquerque Magnata Cordeiro
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
34
Назарий Муравский
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
3-1-2-2-2
77
Исенко
29
Бацула
29
Гучек
2
Крупский
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
45
Айеде
22
Ковталюк
4-1-2-4
22
Путря
4
55
Салиху
18
Каплиенко
22
Яшари
18
Бойко
12
Топалов
22
Момо
22
19
99
33
Мякушко
18
Павлюк
18
Павлюк
33
Мякушко
18
Бойко
34
Муравский
34
Муравский
18
Бойко
12
Топалов
11
Пасич
11
Пасич
12
Топалов
Халаила
18
Тилль
18
Тилль
Халаила
Остались в запасе
Ворскла
ЛНЗ
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
5
Шота Ноникашвили
ОП
5
Matej Angelov
ЦП
8
Arad Bar
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Ворскла - ЛНЗ
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Ryda Mykhailo,
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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