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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Ворскла
Полесье - Ворскла: обзор матча 06 октября 2024
Полесье
06.10.2024, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
32'
Л. Эрнандес
71'
А. Смоляков
40'
И. Кане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Ворскла
86'
Замена
В. Корниенко
️️️️
А. Бацула
86'
Замена
В. Островский
️️️️
И. Кане
82'
Желтая карточка
D. Izotov
72'
Замена
Н. Ковталюк
️️️️
С. Айеде
72'
Замена
А. Скляр
️️️️
Д. Черныш
ГОЛ! 2:1!
А. Смоляков
71'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Т. Коста
70'
Замена
Б. Кушниренко
️️️️
М. Мельниченко
70'
Желтая карточка
Т. Коста
58'
40'
ГОЛ! 1:1!
И. Кане
Пас отдал
И. Пердута
ГОЛ! 1:0!
Л. Эрнандес
Пас отдал
А. Назаренко
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
44
Игорь Пердута
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
6
Александр Скляр
ЦП
8
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Волынец
34
44
Чоботенко
55
Крушинский
29
Смоляков
60
Мельниченко
15
Михайличенко
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
Эрнандес
3-2-1-2-2
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
19
2
Крупский
29
Бацула
44
Пердута
30
Нестеренко
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
60
Мельниченко
77
Кушниренко
77
Кушниренко
60
Мельниченко
6
Коста
95
Мустафаев
95
Мустафаев
6
Коста
29
Бацула
9
Корниенко
9
Корниенко
29
Бацула
Черныш
6
Скляр
6
Скляр
Черныш
40
Черныш
40
Черныш
45
Айеде
22
Ковталюк
22
Ковталюк
45
Айеде
14
Кане
43
Островский
43
Островский
14
Кане
Остались в запасе
Полесье
Ворскла
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
23
Александр Домолега
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Полесье - Ворскла
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Центральный
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