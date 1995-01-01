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Демир Скрижели
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00:21
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23:11
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Демир Скрижели
Демир Скрижели
#21 | Нападающий
Имя
Демир
Фамилия
Скрижели
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
10 июля 1997 (26 лет)
Рост
176
Статистика
Россия
Казахстан
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