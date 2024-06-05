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    Демир Скрижели - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Демир
    Фамилия Скрижели
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 июля 1997 (26 лет)
    Рост 176
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.06.2024 Был в запасе Бельгия 2:0 Черногория Товарищеские матчи. Сборные
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