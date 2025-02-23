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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Оболонь - Ворскла
Оболонь - Ворскла: обзор матча 23 февраля 2025
Оболонь
23.02.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
65'
С. Суханов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оболонь - Ворскла
Замена
Т. Мороз
️️️️
Р. Черненко
90'
+2
Замена
️️️️
В. Витенчук
90'
+2
Желтая карточка
П. Стасюк
86'
Замена
О. Слободян
️️️️
В. Груша
82'
77'
Желтая карточка
А. Скляр
76'
Замена
С. Айеде
️️️️
А. Салабай
Замена
Д. Устименко
️️️️
К. Бычек
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Суханов
65'
54'
Желтая карточка
А. Салабай
Замена
Р. Тарануха
️️️️
В. Близниченко
46'
Желтая карточка
В. Груша
39'
28'
Желтая карточка
Е. Павлюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
77
Константин Бычек
ЛВ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
АП
97
Олег Ильин
ПВ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
4
Тарас Мороз
ОП
10
Олег Слободян
АП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-1-3-1
31
95
Стасюк
5
Курко
37
Дубко
55
Суханов
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
25
Груша
97
Ильин
77
Бычек
3-2-2-2-1
77
Исенко
23
Малиш
18
Павлюк
45
Хрипчук
2
Крупский
29
Бацула
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
33
Мякушко
17
Салабай
17
Черненко
4
Мороз
4
Мороз
17
Черненко
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
9
Тарануха
7
Близниченко
77
Бычек
9
Устименко
9
Устименко
77
Бычек
17
Салабай
45
Айеде
45
Айеде
17
Салабай
Остались в запасе
Оболонь
Ворскла
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Оболонь - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Карпаты
- : -
05.12.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шурман
(Киевская обл.)
Стадион:
Оболонь
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