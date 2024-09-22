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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Кривбасс - Ворскла
Кривбасс - Ворскла: обзор матча 22 сентября 2024
Кривбасс
22.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
45+2'
Д. Соса
41'
С. Айеде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кривбасс - Ворскла
90'
+3
Желтая карточка
А. Кулаковский
88'
Замена
P. Stanislav
️️️️
И. Кане
83'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
А. Челядин
83'
Замена
Н. Ковталюк
️️️️
С. Айеде
Замена
А. Понедельник
️️️️
А. Микитишин
83'
69'
Желтая карточка
И. Пердута
Замена
М. Лунев
️️️️
Е. Твердохлеб
63'
Замена
М. Задерака
️️️️
Ж. По
63'
47'
Желтая карточка
А. Челядин
ГОЛ! 1:1!
Д. Соса
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
С. Мякушко
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Айеде
Пас отдал
И. Кане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Ворскла
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
8
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Клищук
14
Драмбаев
17
Кузик
3
Романчук
25
Бандейра
8
Бизимана
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
97
По
7
Соса
4-1-2-2-1
77
Исенко
2
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
33
Мякушко
45
Айеде
97
По
20
Задерака
20
Задерака
97
По
7
Микитишин
77
Понедельник
77
Понедельник
7
Микитишин
9
Твердохлеб
14
Лунев
14
Лунев
9
Твердохлеб
38
Челядин
8
Кулаковский
8
Кулаковский
38
Челядин
14
Кане
26
26
14
Кане
45
Айеде
22
Ковталюк
22
Ковталюк
45
Айеде
Остались в запасе
Кривбасс
Ворскла
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Остались в запасе
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Кривбасс - Ворскла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Шандор
(Львов)
Стадион:
Металлург
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