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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Ворскла
Александрия - Ворскла: обзор матча 19 октября 2024
Александрия
19.10.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
58'
А. Беляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Ворскла
88'
Желтая карточка
П. Исенко
Замена
️️️️
А. Филиппов
85'
82'
Замена
В. Корниенко
️️️️
С. Айеде
81'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
И. Кане
Замена
️️️️
Д. Мишнев
64'
64'
Замена
Н. Ковталюк
️️️️
А. Скляр
63'
Желтая карточка
А. Скляр
ГОЛ! 1:0!
А. Беляев
Пас отдал
Н. Кравченко
58'
26'
Желтая карточка
А. Челядин
Желтая карточка
Д. Мишнев
25'
Желтая карточка
И. Калюжный
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
8
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
15
Мишнев
21
Беляев
5
Калюжный
55
Альвина
59
Козак
9
Филиппов
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
45
Хрипчук
29
Бацула
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
30
Нестеренко
14
Кане
45
Айеде
45
Айеде
9
Корниенко
9
Корниенко
45
Айеде
14
Кане
8
Кулаковский
8
Кулаковский
14
Кане
6
Скляр
22
Ковталюк
22
Ковталюк
6
Скляр
Остались в запасе
Александрия
Ворскла
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Александрия - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Александр Омельченко
(Славянск)
Стадион:
Ника
Новости команд
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