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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Кривбасс
Ворскла - Кривбасс: обзор матча 30 марта 2025
Ворскла
30.03.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
40'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Кривбасс
Желтая карточка
П. Исенко
90'
+3
90'
Замена
Бандейра
️️️️
Д. Кузик
Замена
В. Островский
️️️️
Н. Малиш
79'
77'
Замена
Х. Илич
️️️️
Е. Твердохлеб
Замена
С. Айеде
️️️️
А. Челядин
66'
66'
Замена
Д. Соса
️️️️
А. Микитишин
58'
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
Желтая карточка
Н. Малиш
55'
Желтая карточка
А. Скляр
51'
Замена
Е. Павлюк
️️️️
А. Бацула
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
Е. Твердохлеб
Пас отдал
А. Микитишин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
25
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
23
Хрвое Илич
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Исенко
29
Бацула
2
Крупский
45
Хрипчук
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
17
Салабай
3-2-3-2
30
Клищук
6
Конате
8
3
Романчук
17
Кузик
25
Дибанго
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
10
Хомченовский
77
Понедельник
29
Бацула
18
Павлюк
18
Павлюк
29
Бацула
23
Малиш
43
Островский
43
Островский
23
Малиш
38
Челядин
45
Айеде
45
Айеде
38
Челядин
17
Кузик
25
Бандейра
25
Бандейра
17
Кузик
9
Твердохлеб
23
Илич
23
Илич
9
Твердохлеб
7
Микитишин
7
Соса
7
Соса
7
Микитишин
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
- : -
04.12.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Информация о матче
Главный судья:
Mihailo Raida, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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