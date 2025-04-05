Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 05 апреля 2025
Ворскла
05.04.2025, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Заря
70'
Н. Малиш
51'
Ф. Будковский
90+4'
П. Мичин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Заря
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
П. Мичин
Пас отдал
Я. Башич
84'
Желтая карточка
Д. Попара
80'
Замена
И. Горбач
️️️️
Жуниньо
ГОЛ! 1:1!
Н. Малиш
Пас отдал
И. Пердута
70'
70'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
С. Вокрри
57'
Желтая карточка
Я. Башич
Вторая желтая
А. Скляр
57'
Замена
С. Айеде
️️️️
В. Островский
56'
51'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
П. Мичин
Желтая карточка
А. Скляр
44'
33'
Желтая карточка
Жуниньо
31'
Желтая карточка
Джордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
6
Деян Попара
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
22
Петар Мичин
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Исенко
2
Крупский
45
Хрипчук
18
Павлюк
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
17
Салабай
43
Островский
3-1-3-3
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
17
Вантух
21
Башич
8
Дрышлюк
6
Попара
8
Яцык
28
Будковский
9
Вокрри
22
Мичин
43
Островский
45
Айеде
45
Айеде
43
Островский
9
Вокрри
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
9
Вокрри
10
Жуниньо
11
Горбач
11
Горбач
10
Жуниньо
Остались в запасе
Ворскла
Заря
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Мацапура
ВР
12
Никита Турбаевский
ВР
14
Maksym Vasylets
ЦП
7
Андрей Маткевич
ЦП
9
Денис Антюх
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Ворскла - Заря
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Заря
- : -
07.12.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 0
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Yevhen Tsybulko,
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
Новости команд
Все
Ворскла
Заря
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Оболонь» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
28 ноября
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
27 ноября
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+