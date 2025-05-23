Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Ворскла
Новости
Ворскла - новости команды
Полтава
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Ворскла
Сайт:
http://www.vorskla.com.ua
Тренер:
Сергей Долганский
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
Трансляция
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Трансляция
«Ворскла» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 11:52
Прогноз на точный счет матча «Ворскла» – «Черноморец»: Премьер-лига Украины, 10 мая 2025
2025.05.09 12:14
Трансляция
«Колос» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025
2025.05.04 14:20
Прогноз на точный счет матча «Колос» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 4 мая 2025
2025.05.03 10:33
Трансляция
«Ворскла» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2025
2025.04.27 11:50
«Ворскла» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.26 13:29
Трансляция
«Ворскла» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2025
2025.04.18 11:50
Трансляция
«Ворскла» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2025
2025.04.13 11:50
Трансляция
«Ворскла» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2025
2025.04.05 11:50
Трансляция
«Ворскла» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025
2025.03.30 11:50
Трансляция
«Рух» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 марта 2025
2025.03.15 17:50
Трансляция
«Ворскла» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
2025.03.06 12:50
Трансляция
«Ворскла» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025
2025.02.28 15:35
Трансляция
«Оболонь» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025
2025.02.23 12:50
Трансляция
«Ворскла» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024
2024.12.13 15:20
Трансляция
«Шахтер» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024
2024.12.05 17:50
Трансляция
«Ворскла» – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024
2024.11.29 15:22
Трансляция
«Ворскла» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 ноября 2024
2024.11.23 12:50
Трансляция
«Черноморец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 ноября 2024
2024.11.08 15:20
Трансляция
«Ворскла» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:50
Трансляция
«Ворскла» – «Динамо» Киев: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2024
2024.10.30 15:20
Трансляция
«Верес» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 15:20
Трансляция
«Александрия» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024
2024.10.19 11:50
Трансляция
«Заря» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
2024.09.30 17:09
Трансляция
«Кривбасс» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024
2024.09.22 14:20
1
2
3
4
5
Главные новости
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
1
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
11
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
8
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+