Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Ворсклы», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Ворскла»