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  • «Колос» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

«Колос» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

4 мая 2025, 14:20
Колос
04.05.2025, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 27 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
31
Pakholiuk Ivan Vladyslavovich
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
99
Ариналдо Ррапай
ЦП
20
Ника Гагнидзе
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Ибраим Кане
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
55
Элиас Теллес
ЦП
80
Олег Криворучко
ЦП
25
Николай Ковталюк
ЦФ
17
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
23
Навин Малиш
ПЗ
11
Милот Авдили
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
43
Владислав Островский
ЦФ
3-1-4-1-1
31
6
Бурда
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
75
Третьяков
20
Гагнидзе
9
Цуриков
99
Ррапай
10
Велетень
11
Боливар
3-1-2-2-2
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
29
Бацула
8
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
7
Демченко
55
Теллес
55
Теллес
7
Демченко
11
Боливар
25
Ковталюк
25
Ковталюк
11
Боливар
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
45
Айеде
23
Малиш
23
Малиш
45
Айеде
8
Челядин
42
Пасич
42
Пасич
8
Челядин
Остались в запасе
Колос
Ворскла
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
17
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
17
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Колос - Ворскла
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0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Ворсклы», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос»«Ворскла»

«Колос» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Колос
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