Составы команд
Колос
Колос
3-1-4-1-1
31
6
Бурда
16
Красники
3
Козик
7
Демченко
75
Третьяков
20
Гагнидзе
9
Цуриков
99
Ррапай
10
Велетень
11
Боливар
3-1-2-2-2
77
Исенко
27
Крупский
45
Хрипчук
29
Бацула
8
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
30
Ндукве
45
Айеде
99
Ррапай
10
Ореховский
10
Ореховский
99
Ррапай
7
Демченко
55
Теллес
55
Теллес
7
Демченко
11
Боливар
25
Ковталюк
25
Ковталюк
11
Боливар
75
Третьяков
7
Алефиренко
7
Алефиренко
75
Третьяков
45
Айеде
23
Малиш
23
Малиш
45
Айеде
8
Челядин
42
Пасич
42
Пасич
8
Челядин
Остались в запасе
Колос
Ворскла
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
17
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
80
Олег Криворучко
ЦП
17
Алексей Сидоров
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
27
Tymofii Sukhar
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
11
Милот Авдили
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Колос - Ворскла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Колос» против «Ворсклы», 27-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Колос» – «Ворскла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»