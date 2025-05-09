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Прогноз на точный счет матча «Ворскла» – «Черноморец»: Премьер-лига Украины, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:18
Ворскла - Черноморец
10 мая 2025, суббота 13:00 | Украина. Премьер-лига, 28 тур
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6.4
Точный счёт 1:0 в пользу «Ворсклы»
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10 мая на стадионе им. А. Бутовского состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Ворсклой» и «Черноморцем». Обе команды борются за выживание в сезоне и подходят к матчу в сложной ситуации. Хозяева набирают очки в последних турах и пытаются закрепить позиции вне зоны вылета, тогда как «Черноморец» находится в опасной зоне и продолжает серию поражений. Матч обещает быть напряжeнным и важным для обеих сторон.

«Ворскла»

После 27 туров «Ворскла» занимает 13-е место с 25 очками. Команда недавно стабилизировала игру: победа над «Вересом» (3:0) и ничья с «Колосом» (0:0) показывают, что коллектив прибавляет. За последние пять матчей «Ворскла» забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Лидером атаки остаeтся Самсон Ономиго, который отличился 4 раза в 26 матчах. Несмотря на недавние успехи, оборона всe ещe нестабильна, но мотивация избежать зоны вылета добавляет боевого настроя.

«Черноморец»

«Черноморец» после 27 туров находится на последнем, 16-м месте, имея 18 очков. Команда переживает затяжной спад, проиграв четыре матча подряд, при этом пропуская стабильно – 8 мячей за последние 5 туров (в среднем 1.60 за игру). В атаке результаты слабые: всего 3 забитых мяча за пять игр (0.60 за матч). Лидер нападения Денис Янаков забил 5 голов за сезон, но этого недостаточно, чтобы вытащить команду из кризиса. Слабая защита и нехватка остроты в атаке пока остаются главными проблемами команды.

Факты о командах:

«Ворскла»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • 25 очков после 27 туров.

«Черноморец»

  • Проигрывает в 4 последних матчах.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи
56% (19)
21% (7)
24% (8)
38
Забитых мячей
21
1.12
В среднем за матч
0.62
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
08.11.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
09.03.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Ворскла
2 : 1
27.08.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Черноморец
0 : 1
16.04.2023
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Ворскла
2 : 1
08.10.2022
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Ворскла
0 : 0
01.11.2021
Черноморец
Украина. Плей-офф, 31 тур
Ворскла
1 : 2
25.05.2019
Черноморец
Украина. Плей-офф, 26 тур
Черноморец
1 : 2
27.04.2019
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Черноморец
0 : 1
08.12.2018
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Ворскла
2 : 1
31.08.2018
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Ворскла
2 : 1
03.03.2018
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Черноморец
0 : 3
01.10.2017
Ворскла
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
1 : 2
23.10.2016
Ворскла
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Ворскла
1 : 0
23.07.2016
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Ворскла
2 : 0
17.04.2016
Черноморец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Ворскла
0 : 0
27.10.2015
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Черноморец
0 : 0
27.09.2015
Ворскла
Украина. Кубок, 1/8 финала
Черноморец
0 : 1
23.09.2015
Ворскла
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Ворскла
2 : 0
24.05.2015
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Черноморец
1 : 0
08.11.2014
Ворскла
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
23.11.2013
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Черноморец
1 : 1
21.07.2013
Ворскла
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Черноморец
1 : 0
03.03.2013
Ворскла
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Ворскла
0 : 1
05.08.2012
Черноморец
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Черноморец
2 : 1
25.03.2012
Ворскла
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Ворскла
3 : 1
10.09.2011
Черноморец
Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала
Черноморец
1 : 1
22.09.2010
Ворскла
Чемпионат Украины, 24 тур
Черноморец
0 : 0
10.04.2010
Ворскла
Чемпионат Украины, 9 тур
Ворскла
0 : 0
04.10.2009
Черноморец
Чемпионат Украины, 29 тур
Ворскла
2 : 1
23.05.2009
Черноморец
Чемпионат Украины, 14 тур
Черноморец
0 : 1
09.11.2008
Ворскла
Чемпионат Украины, 22 тур
Ворскла
2 : 0
23.03.2008
Черноморец
Чемпионат Украины, 7 тур
Черноморец
1 : 0
26.08.2007
Ворскла
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Прогноз на матч «Ворскла» – «Черноморец»

С учeтом текущей формы команд «Ворскла» выглядит фаворитом встречи. Команда стабилизировала игру и демонстрирует неплохую дисциплину в защите, в то время как «Черноморец» находится в глубоком кризисе. Учитывая слабую результативность гостей и уверенность хозяев после недавних успехов, ожидается минимальная победа «Ворсклы» с контролем игры и минимальным числом пропущенных мячей.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ворсклы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Ворсклы» – коэффициент 6.40
  • Победа «Ворсклы» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65

6.4
Точный счёт 1:0 в пользу «Ворсклы»
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Черноморец Ворскла
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