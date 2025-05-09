10 мая на стадионе им. А. Бутовского состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Ворсклой» и «Черноморцем». Обе команды борются за выживание в сезоне и подходят к матчу в сложной ситуации. Хозяева набирают очки в последних турах и пытаются закрепить позиции вне зоны вылета, тогда как «Черноморец» находится в опасной зоне и продолжает серию поражений. Матч обещает быть напряжeнным и важным для обеих сторон.

«Ворскла»

После 27 туров «Ворскла» занимает 13-е место с 25 очками. Команда недавно стабилизировала игру: победа над «Вересом» (3:0) и ничья с «Колосом» (0:0) показывают, что коллектив прибавляет. За последние пять матчей «Ворскла» забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Лидером атаки остаeтся Самсон Ономиго, который отличился 4 раза в 26 матчах. Несмотря на недавние успехи, оборона всe ещe нестабильна, но мотивация избежать зоны вылета добавляет боевого настроя.

«Черноморец»

«Черноморец» после 27 туров находится на последнем, 16-м месте, имея 18 очков. Команда переживает затяжной спад, проиграв четыре матча подряд, при этом пропуская стабильно – 8 мячей за последние 5 туров (в среднем 1.60 за игру). В атаке результаты слабые: всего 3 забитых мяча за пять игр (0.60 за матч). Лидер нападения Денис Янаков забил 5 голов за сезон, но этого недостаточно, чтобы вытащить команду из кризиса. Слабая защита и нехватка остроты в атаке пока остаются главными проблемами команды.

Факты о командах:

«Ворскла»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

25 очков после 27 туров.

«Черноморец»

Проигрывает в 4 последних матчах.

Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Личные встречи 56% (19) 21% (7) 24% (8) 38 Забитых мячей 21 1.12 В среднем за матч 0.62 3:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 3:1 Самая крупная ничья: 1:1 Украина. Премьер-лига, 28 тур Ворскла 1 : 2 Черноморец Украина. Премьер-лига, 13 тур Черноморец 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 20 тур Черноморец 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 5 тур Ворскла 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 21 тур Черноморец 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 6 тур Ворскла 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 13 тур Ворскла 0 : 0 Черноморец Украина. Плей-офф, 31 тур Ворскла 1 : 2 Черноморец Украина. Плей-офф, 26 тур Черноморец 1 : 2 Ворскла Украина. Премьер-лига, 18 тур Черноморец 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 7 тур Ворскла 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 22 тур Ворскла 2 : 1 Черноморец Украина. Премьер-лига, 11 тур Черноморец 0 : 3 Ворскла Украина. Премьер-Лига, 12 тур Черноморец 1 : 2 Ворскла Украина. Премьер-Лига, 1 тур Ворскла 1 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 22 тур Ворскла 2 : 0 Черноморец Украина. Кубок, 1/8 финала Ворскла 0 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 9 тур Черноморец 0 : 0 Ворскла Украина. Кубок, 1/8 финала Черноморец 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-Лига, 25 тур Ворскла 2 : 0 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 12 тур Черноморец 1 : 0 Ворскла Украина. Премьер-Лига, 17 тур Ворскла 0 : 1 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 2 тур Черноморец 1 : 1 Ворскла Украина. Премьер-Лига, 19 тур Черноморец 1 : 0 Ворскла Украина. Премьер-Лига, 4 тур Ворскла 0 : 1 Черноморец Украина. Премьер-Лига, 24 тур Черноморец 2 : 1 Ворскла Украина. Премьер-Лига, 9 тур Ворскла 3 : 1 Черноморец Украина. Датагруп Кубок, 1/16 финала Черноморец 1 : 1 Ворскла Чемпионат Украины, 24 тур Черноморец 0 : 0 Ворскла Чемпионат Украины, 9 тур Ворскла 0 : 0 Черноморец Чемпионат Украины, 29 тур Ворскла 2 : 1 Черноморец Чемпионат Украины, 14 тур Черноморец 0 : 1 Ворскла Чемпионат Украины, 22 тур Ворскла 2 : 0 Черноморец Чемпионат Украины, 7 тур Черноморец 1 : 0 Ворскла

Прогноз на матч «Ворскла» – «Черноморец»

С учeтом текущей формы команд «Ворскла» выглядит фаворитом встречи. Команда стабилизировала игру и демонстрирует неплохую дисциплину в защите, в то время как «Черноморец» находится в глубоком кризисе. Учитывая слабую результативность гостей и уверенность хозяев после недавних успехов, ожидается минимальная победа «Ворсклы» с контролем игры и минимальным числом пропущенных мячей.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ворсклы».

Рекомендованные ставки: