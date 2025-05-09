10 мая на стадионе им. А. Бутовского состоится матч 28-го тура Премьер-лиги Украины между «Ворсклой» и «Черноморцем». Обе команды борются за выживание в сезоне и подходят к матчу в сложной ситуации. Хозяева набирают очки в последних турах и пытаются закрепить позиции вне зоны вылета, тогда как «Черноморец» находится в опасной зоне и продолжает серию поражений. Матч обещает быть напряжeнным и важным для обеих сторон.
«Ворскла»
После 27 туров «Ворскла» занимает 13-е место с 25 очками. Команда недавно стабилизировала игру: победа над «Вересом» (3:0) и ничья с «Колосом» (0:0) показывают, что коллектив прибавляет. За последние пять матчей «Ворскла» забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 7 (1.40 в среднем). Лидером атаки остаeтся Самсон Ономиго, который отличился 4 раза в 26 матчах. Несмотря на недавние успехи, оборона всe ещe нестабильна, но мотивация избежать зоны вылета добавляет боевого настроя.
«Черноморец»
«Черноморец» после 27 туров находится на последнем, 16-м месте, имея 18 очков. Команда переживает затяжной спад, проиграв четыре матча подряд, при этом пропуская стабильно – 8 мячей за последние 5 туров (в среднем 1.60 за игру). В атаке результаты слабые: всего 3 забитых мяча за пять игр (0.60 за матч). Лидер нападения Денис Янаков забил 5 голов за сезон, но этого недостаточно, чтобы вытащить команду из кризиса. Слабая защита и нехватка остроты в атаке пока остаются главными проблемами команды.
Факты о командах:
«Ворскла»
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- 25 очков после 27 туров.
«Черноморец»
- Проигрывает в 4 последних матчах.
- Забивает в среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
Прогноз на матч «Ворскла» – «Черноморец»
С учeтом текущей формы команд «Ворскла» выглядит фаворитом встречи. Команда стабилизировала игру и демонстрирует неплохую дисциплину в защите, в то время как «Черноморец» находится в глубоком кризисе. Учитывая слабую результативность гостей и уверенность хозяев после недавних успехов, ожидается минимальная победа «Ворсклы» с контролем игры и минимальным числом пропущенных мячей.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Ворсклы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:0 в пользу «Ворсклы» – коэффициент 6.40
- Победа «Ворсклы» – коэффициент 1.90
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.65