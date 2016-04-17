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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 17 апреля 2016
Ворскла
17.04.2016, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Черноморец
2'
А. Ткачук
77'
Ю. Коломоец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Черноморец
80'
Замена
В. Барилко
️️️️
Н. Татарков
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Д. Хлебас
78'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Коломоец
77'
Желтая карточка
А. Даллку
72'
Желтая карточка
А. Скляр
71'
Желтая карточка
Ю. Коломоец
67'
Замена
П. Ребенок
️️️️
М. Бартулович
59'
54'
Замена
П. Переверза
️️️️
С. Петько
Желтая карточка
В. Сапай
52'
46'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Матеус
Замена
Ю. Коломоец
️️️️
А. Шиндер
46'
30'
Желтая карточка
Д. Коркишко
Желтая карточка
А. Ткачук
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Ткачук
Пас отдал
М. Бартулович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
77
Дмитрий Хлебас
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
2
Александр Азацкий
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
11
Никита Татарков
ЛВ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
61
Матеус
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Александр Бабич
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
26
Юрий Коломоец
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
4
Евгений Захарченко
ЦЗ
99
Николай Мусолитин
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
21
Петро Переверза
ЦФ
86
Владимир Барилко
ЦФ
9
Алексей Хобленко
ЦФ
3-1-2-4
1
Непогодов
4
Даллку
23
Сапай
54
Дитятьев
19
Ткачук
44
Пердута
6
Скляр
77
Хлебас
21
Бартулович
7
Шиндер
28
Громов
3-4-3
12
Боровик
2
Азацкий
5
Хочолава
25
Мартыненко
32
Петько
61
Матеус
45
Калитвинцев
61
Смирнов
11
Татарков
22
Кабаев
7
Коркишко
77
Хлебас
17
Чеснаков
17
Чеснаков
77
Хлебас
21
Бартулович
82
Ребенок
82
Ребенок
21
Бартулович
7
Шиндер
26
Коломоец
26
Коломоец
7
Шиндер
32
Петько
21
Переверза
21
Переверза
32
Петько
11
Татарков
86
Барилко
86
Барилко
11
Татарков
61
Матеус
6
Ковалец
6
Ковалец
61
Матеус
Остались в запасе
Ворскла
Черноморец
99
Николай Квасный
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
4
Евгений Захарченко
ЦЗ
99
Николай Мусолитин
ЦП
64
Дмитрий Безрук
ВР
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
21
Александр Ткаченко
ВР
6
Алексей Довгий
ЦП
39
Александр Ковпак
ЦФ
Остались в запасе
4
Евгений Захарченко
ЦЗ
99
Николай Мусолитин
ЦП
64
Дмитрий Безрук
ВР
9
Алексей Хобленко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Александр Бабич
Статистика матча Ворскла - Черноморец
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Ворскла
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