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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 27 августа 2023
Ворскла
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
4'
Р. Степанюк
45+1'
В. Юрченко
54'
И. Пердута (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Черноморец
Замена
А. Кулаковский
️️️️
А. Челядин
89'
88'
Замена
Л. Гучек
️️️️
G. Hadida
75'
Желтая карточка
А. Авагимян
75'
Замена
В. Вакула
️️️️
А. Штогрин
75'
Замена
Д. Белмонте
️️️️
С. Айеде
Замена
T. Cunha
️️️️
В. Юрченко
65'
54'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
И. Пердута
46'
Замена
А. Авагимян
️️️️
Б. Бойчук
46'
Замена
G. Hadida
️️️️
М. Брагару
ГОЛ! 2:0!
В. Юрченко
Пас отдал
Р. Степанюк
45'
+1
44'
Желтая карточка
J. Šporn
Желтая карточка
И. Пердута
42'
Желтая карточка
А. Скляр
8'
ГОЛ! 1:0!
Р. Степанюк
Пас отдал
И. Кане
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Черноморец
31
Олег Билык
ВР
30
Данил Варакута
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
97
Дада Белмонте
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
23
Guy Hadida
ЦП
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
4-2-3-1
77
Исенко
9
Корниенко
74
18
Павлюк
29
Бацула
38
Челядин
7
Степанюк
6
Скляр
80
Юрченко
44
Пердута
14
Кане
3-1-2-2-2
16
Шевченко
22
Путря
13
Салюк
3
Ермаков
27
Васильев
17
Кузык
8
45
Брагару
10
Бойчук
45
Айеде
77
Штогрин
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
29
Гучек
29
Гучек
45
Брагару
23
23
45
Брагару
45
Айеде
97
Белмонте
97
Белмонте
45
Айеде
10
Бойчук
10
Авагимян
10
Авагимян
10
Бойчук
77
Штогрин
99
Вакула
99
Вакула
77
Штогрин
Остались в запасе
Ворскла
Черноморец
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
31
Олег Билык
ВР
30
Данил Варакута
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
31
Олег Билык
ВР
30
Данил Варакута
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Ворскла - Черноморец
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
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