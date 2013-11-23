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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 23 ноября 2013
Ворскла
23.11.2013, суббота, 15:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
10'
К. Ковальчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Черноморец
90'
+1
Замена
А. Диденко
️️️️
А. Антонов
85'
Замена
В. Приёмов
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
А. Скляр
️️️️
Д. Дедечко
74'
Желтая карточка
А. Даллку
67'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
О. Мищенко
59'
52'
Желтая карточка
П. Кутас
46'
Замена
Е. Зубейко
️️️️
А. Минейро
30'
Желтая карточка
С. Риера
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Ковальчук
Пас отдал
М. Бергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
6
Александр Скляр
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
24
Олег Баранник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-4-2
1
Непогодов
4
Даллку
23
Сапай
3
Ткачук
17
Чеснаков
44
Пердута
82
Ребенок
69
Дедечко
99
Мищенко
28
Громов
18
Яхович
4-2-3-1
22
Безотосный
77
Кутас
14
Фонтанелло
5
Бергер
70
Минейро
8
Ковальчук
19
Гай
21
Бобко
9
Джа Джедже
99
Риера
69
Антонов
69
Дедечко
6
Скляр
6
Скляр
69
Дедечко
99
Мищенко
10
Маркоски
10
Маркоски
99
Мищенко
70
Минейро
22
Зубейко
22
Зубейко
70
Минейро
69
Антонов
9
Диденко
9
Диденко
69
Антонов
9
Джа Джедже
80
Приёмов
80
Приёмов
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Ворскла
Черноморец
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
3
Лео Матос
ЦЗ
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Ворскла - Черноморец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
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