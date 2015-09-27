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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ворскла
Черноморец - Ворскла: обзор матча 27 сентября 2015
Черноморец
27.09.2015, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Ворскла
Замена
Н. Насими
️️️️
П. Переверза
83'
Замена
Е. Мурашов
️️️️
Е. Стариков
80'
Замена
В. Кабаев
️️️️
Д. Коркишко
76'
Желтая карточка
Д. Коркишко
73'
71'
Замена
А. Ковпак
️️️️
А. Ткачук
62'
Красная карточка
М. Бартулович
58'
Желтая карточка
А. Шиндер
58'
Желтая карточка
А. Даллку
43'
Желтая карточка
С. Симинин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
12
Евгений Боровик
ВР
44
Гиорги Гадрани
ЦЗ
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
7
Дмитрий Коркишко
ЛВ
61
Евгений Смирнов
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
21
Петро Переверза
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Ворскла
21
Александр Ткаченко
ВР
54
Алексей Дитятьев
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
17
Санжар Турсунов
АП
21
Младен Бартулович
ЦФ
7
Антон Шиндер
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Черноморец
64
Дмитрий Безрук
ВР
82
Александр Калитов
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
14
Евгений Мурашов
ЦФ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
52
Навид Насими
ЦФ
Ворскла
50
Ян Вичный
ВР
99
Николай Квасный
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
24
Олег Баранник
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
2-5-1-2
12
Боровик
44
Гадрани
25
Мартыненко
33
Слинкин
94
Данченко
45
Калитвинцев
20
Куценко
61
Смирнов
7
Коркишко
87
Стариков
21
Переверза
3-3-1-3
21
Ткаченко
23
Сапай
4
Даллку
30
Симинин
54
Дитятьев
19
Ткачук
17
Чеснаков
17
Турсунов
28
Громов
7
Шиндер
21
Бартулович
87
Стариков
14
Мурашов
14
Мурашов
87
Стариков
7
Коркишко
22
Кабаев
22
Кабаев
7
Коркишко
21
Переверза
52
Насими
52
Насими
21
Переверза
19
Ткачук
39
Ковпак
39
Ковпак
19
Ткачук
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
32
Сергей Петько
ЦП
82
Александр Калитов
ЦЗ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Главный тренер
Александр Бабич
99
Николай Квасный
ЛЗ
50
Ян Вичный
ВР
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
32
Сергей Петько
ЦП
82
Александр Калитов
ЦЗ
7
Сергей Шаповал
ЦФ
64
Дмитрий Безрук
ВР
Остались в запасе
99
Николай Квасный
ЛЗ
50
Ян Вичный
ВР
27
Дмитрий Кравченко
ОП
8
Владимир Одарюк
ПВ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
24
Олег Баранник
ЦФ
Главный тренер
Александр Бабич
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Черноморец - Ворскла
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Арановский
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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