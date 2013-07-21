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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ворскла
Черноморец - Ворскла: обзор матча 21 июля 2013
Черноморец
21.07.2013, воскресенье, 22:30
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
13'
С. Риера
90+2'
В. Сапай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Ворскла
Желтая карточка
С. Риера
90'
+5
90'
+4
Замена
С. Силюк
️️️️
П. Ребенок
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
В. Сапай
Пас отдал
П. Ребенок
84'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
А. Громов
Замена
И. Бобко
️️️️
А. Минейро
83'
77'
Замена
Е. Будник
️️️️
Ч. Василаке
Замена
Р. Валеев
️️️️
А. Антонов
72'
Замена
Э. Бакай
️️️️
С. Самодин
67'
ГОЛ! 1:0!
С. Риера
Пас отдал
А. Антонов
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
69
Алексей Антонов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
83
Чиприан Василаке
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
19
Элис Бакай
АП
88
Ринар Валеев
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
5
Сергей Силюк
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
4-2-2-2
22
Безотосный
70
Минейро
14
Фонтанелло
5
Бергер
77
Кутас
19
Гай
8
Ковальчук
99
Риера
9
Джа Джедже
22
Самодин
69
Антонов
3-3-1-3
1
Непогодов
23
Сапай
17
Чеснаков
4
Даллку
82
Ребенок
44
Пердута
69
Дедечко
10
Маркоски
28
Громов
9
Янузи
83
Василаке
70
Минейро
21
Бобко
21
Бобко
70
Минейро
22
Самодин
19
Бакай
19
Бакай
22
Самодин
69
Антонов
88
Валеев
88
Валеев
69
Антонов
83
Василаке
11
Будник
11
Будник
83
Василаке
82
Ребенок
5
Силюк
5
Силюк
82
Ребенок
28
Громов
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
28
Громов
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
44
Евгений Паст
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
22
Евгений Зубейко
ПЗ
9
Анатолий Диденко
ЦФ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Черноморец - Ворскла
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Козик
(Мукачево)
Стадион:
Черноморец
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