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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 05 августа 2012
Ворскла
05.08.2012, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Черноморец
45+1'
Э. Бакай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Черноморец
84'
Замена
И. Бобко
️️️️
В. Балашов
Замена
Е. Ткачук
️️️️
Й. Маркоски
81'
Вторая желтая
А. Громов
73'
Желтая карточка
А. Даллку
63'
60'
Желтая карточка
Э. Бакай
50'
Желтая карточка
Т. Терроссо
46'
Замена
Е. Зубейко
️️️️
А. Минейро
Замена
А. Янузи
️️️️
И. Лиетава
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Бакай
Пас отдал
Л. Бурдужан
Желтая карточка
А. Громов
43'
Замена
А. Громов
️️️️
Е. Будник
34'
Желтая карточка
Д. Еременко
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
6
Дмитрий Еременко
АП
39
Иван Лиетава
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
19
Элис Бакай
АП
27
Виталий Балашов
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
28
Артем Громов
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
7
Артур Фелипе Бернардес Морейра
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Долганский
11
Будник
4
Даллку
17
Чеснаков
33
Селин
5
Матвеев
90
Безус
32
Красноперов
6
Еременко
10
Маркоски
39
Лиетава
3-2-2-2-1
22
Безотосный
3
Лео Матос
14
Фонтанелло
5
Бергер
77
Кутас
70
Минейро
16
Терроссо
89
Политыло
19
Бакай
27
Балашов
31
Бурдужан
10
Маркоски
3
Ткачук
3
Ткачук
10
Маркоски
11
Будник
28
Громов
28
Громов
11
Будник
39
Лиетава
9
Янузи
9
Янузи
39
Лиетава
27
Балашов
21
Бобко
21
Бобко
27
Балашов
70
Минейро
22
Зубейко
22
Зубейко
70
Минейро
27
Балашов
7
Бернардес Морейра
7
Бернардес Морейра
27
Балашов
Остались в запасе
Ворскла
Черноморец
51
Алексей Казаков
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
51
Алексей Казаков
ВР
23
Вадим Сапай
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евтушенко
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Ворскла - Черноморец
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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