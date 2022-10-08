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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 08 октября 2022
Ворскла
08.10.2022, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
49'
В. Чеснаков
88'
Т. Сефери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Черноморец
90'
+5
Вторая желтая
С. Кравченко
Замена
А. Челядин
️️️️
Т. Сефери
90'
+3
Замена
Марлисон
️️️️
Р. Степанюк
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Т. Сефери
Пас отдал
А. Толи
88'
87'
Замена
А. Гладкий
️️️️
О. Кузык
Замена
Ю. Козыренко
️️️️
А. Кравчук
73'
Замена
А. Толи
️️️️
А. Бацула
72'
Желтая карточка
Д. Ризнык
68'
Желтая карточка
Д. Зайков
68'
63'
Желтая карточка
С. Кравченко
ГОЛ! 1:0!
В. Чеснаков
Пас отдал
А. Кравчук
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
16
Денис Олейник
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
29
Андрей Бацула
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
21
Иван Бобко
ЦП
45
Максим Брагару
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
22
Илья Путря
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Юрий Козыренко
АП
8
Эннур Тотре
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
77
Ардит Толи
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Черноморец
25
Максим Войтиховский
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
39
Зигуи Бадибанга
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
28
Реалдо Фили
ЦФ
2-1-5-2
31
Ризнык
3
Кравец
5
Зайков
7
Степанюк
16
Олейник
21
Кравчук
17
Чеснаков
80
Юрченко
6
Скляр
17
Сефери
29
Бацула
2-5-2-1
30
Варакута
13
Салюк
3
Ермаков
21
Бобко
89
Политыло
28
Юсов
17
Кузык
45
Брагару
4
Джеймс
14
Кравченко
22
Путря
17
Сефери
38
Челядин
38
Челядин
17
Сефери
21
Кравчук
7
Козыренко
7
Козыренко
21
Кравчук
7
Степанюк
33
Марлисон
33
Марлисон
7
Степанюк
29
Бацула
77
Толи
77
Толи
29
Бацула
17
Кузык
20
Гладкий
20
Гладкий
17
Кузык
77
Штогрин
77
Штогрин
Остались в запасе
Ворскла
Черноморец
77
Павел Исенко
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
25
Максим Войтиховский
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
39
Зигуи Бадибанга
ЦФ
28
Реалдо Фили
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
40
Дмитрий Черныш
ЦЗ
8
Эннур Тотре
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
30
Иван Нестеренко
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Остались в запасе
25
Максим Войтиховский
ЦП
29
Максим Белый
ЦФ
9
Владислав Наумец
ЦФ
10
Родион Плакса
ЦФ
20
Иван Литвиненко
ЦФ
39
Зигуи Бадибанга
ЦФ
28
Реалдо Фили
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Ворскла - Черноморец
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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