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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 31 августа 2018
Ворскла
31.08.2018, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
49'
В. Кулач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Черноморец
ГОЛ! 1:0!
В. Кулач
49'
Желтая карточка
А. Скляр
3'
Начало матча
Статистика матча Ворскла - Черноморец
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
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