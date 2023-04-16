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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ворскла
Черноморец - Ворскла: обзор матча 16 апреля 2023
Черноморец
16.04.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
85'
Т. Сефери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Ворскла
Желтая карточка
М. Войтиховский
90'
+2
85'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сефери
Замена
А. Авагимян
️️️️
З. Бадибанга
75'
69'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
А. Челядин
59'
Желтая карточка
Е. Павлюк
51'
Желтая карточка
В. Чеснаков
45'
Желтая карточка
А. Бацула
Замена
М. Войтиховский
️️️️
Д. Юсов
40'
Желтая карточка
А. Васильев
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
13
Владимир Салюк
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
89
Сергей Политыло
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
28
Дмитрий Юсов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
71
Valeriy Daskalytsya
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
25
Максим Войтиховский
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
91
Евгений Задоя
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Ворскла
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
22
Рикардо Лопес
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
3-1-2-2-3
13
Салюк
29
Гучек
22
Путря
27
Васильев
89
Политыло
17
Кузык
45
Брагару
39
Бадибанга
28
Юсов
44
7
Алефиренко
4-2-2-1
77
Исенко
29
Бацула
18
Павлюк
17
Чеснаков
3
Кравец
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
17
Сефери
28
Юсов
25
Войтиховский
25
Войтиховский
28
Юсов
39
Бадибанга
10
Авагимян
10
Авагимян
39
Бадибанга
38
Челядин
95
Родригес
95
Родригес
38
Челядин
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
71
Valeriy Daskalytsya
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
14
Ибраим Кане
ЛВ
22
Рикардо Лопес
ЛВ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
71
Valeriy Daskalytsya
ВР
30
Данил Варакута
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
31
Inal Chertkoev
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Остались в запасе
13
Сергей Яворский
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
14
Ибраим Кане
ЛВ
22
Рикардо Лопес
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Черноморец - Ворскла
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Черноморец
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