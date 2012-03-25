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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ворскла
Черноморец - Ворскла: обзор матча 25 марта 2012
Черноморец
25.03.2012, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Ворскла
8'
Л. Матос
76'
Э. Бакай
50'
Е. Селин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Ворскла
Желтая карточка
С. Риера
+2
Желтая карточка
Л. Матос
Желтая карточка
П. Ребенок
Желтая карточка
Й. Маркоски
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 2:1!
Э. Бакай
Замена
Э. Бакай
️️️️
В. Балашов
Замена
А. Оберемко
️️️️
Е. Селин
ГОЛ! 1:1!
Е. Селин
Желтая карточка
Л. Велозу
Замена
П. Кутас
️️️️
К. Вангели
Желтая карточка
К. Вангели
Желтая карточка
К. Ковальчук
ГОЛ! 1:0!
Л. Матос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
30
Леонардо Велозу
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
32
Кристи Вангели
ПЗ
99
Сито Риера
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
3
Лео Матос
ПВ
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
51
Алексей Казаков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
14
Игорь Силантьев
ЦП
19
Элис Бакай
АП
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
30
Велозу
5
Бергер
14
Фонтанелло
32
Вангели
8
Ковальчук
89
Политыло
99
Риера
27
Балашов
3
Лео Матос
31
Бурдужан
4-3-1-2
51
Казаков
17
Чеснаков
78
Курилов
4
Даллку
33
Селин
90
Безус
82
Ребенок
32
Красноперов
10
Маркоски
9
Янузи
18
Чичиков
32
Вангели
77
Кутас
77
Кутас
32
Вангели
27
Балашов
19
Бакай
19
Бакай
27
Балашов
33
Селин
9
Оберемко
9
Оберемко
33
Селин
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
14
Игорь Силантьев
ЦП
21
Иван Бобко
ЛВ
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Главный тренер
Роман Григорчук
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
14
Игорь Силантьев
ЦП
21
Иван Бобко
ЛВ
44
Евгений Паст
ВР
16
Войцех Шиманек
ЦЗ
6
Себастьян Сетти
ЛВ
Остались в запасе
1
Сергей Долганский
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Черноморец - Ворскла
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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