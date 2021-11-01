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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Черноморец
Ворскла - Черноморец: обзор матча 01 ноября 2021
Ворскла
01.11.2021, понедельник, 20:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Черноморец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Черноморец
90'
+4
Желтая карточка
М. Брагару
81'
Желтая карточка
Е. Смирный
79'
Замена
С. Кравченко
️️️️
Б. Вачиберадзе
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Д. Кравчук
73'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
71'
68'
Желтая карточка
Е. Исаенко
44'
Желтая карточка
Д. Скорко
Замена
Д. Кравчук
️️️️
И. Песич
44'
Желтая карточка
И. Песич
23'
Желтая карточка
Р. Степанюк
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
6
Давид Пуцлин
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Черноморец
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
17
Денис Кузик
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
8
Бека Вачиберадзе
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
12
Владислав Кучерук
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
21
Данил Кравчук
ЦФ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
3-2-1-4
31
Ризнык
25
44
Пердута
5
Тамм
13
Яворский
14
Кане
6
Пуцлин
7
Степанюк
38
Челядин
77
Песич
99
Ранжел
3-3-1-4
40
Биловар
17
Кузик
22
Скорко
10
Авагимян
8
Вачиберадзе
8
Смирный
14
Цитаишвили
19
Ванат
11
Исаенко
37
Дубко
12
Кучерук
Кравчук
17
Чеснаков
17
Чеснаков
Кравчук
77
Песич
21
Кравчук
21
Кравчук
77
Песич
8
Вачиберадзе
14
Кравченко
14
Кравченко
8
Вачиберадзе
Остались в запасе
Ворскла
Черноморец
77
Павел Исенко
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Мороз
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
45
Максим Брагару
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Юрий Мороз
Статистика матча Ворскла - Черноморец
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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