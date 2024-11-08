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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ворскла
Черноморец - Ворскла: обзор матча 08 ноября 2024
Черноморец
08.11.2024, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Ворскла
Желтая карточка
Б. Бутко
88'
88'
Желтая карточка
С. Айеде
88'
Замена
В. Корниенко
️️️️
С. Айеде
Замена
К. Сигеев
️️️️
Б. Белошевский
88'
Желтая карточка
D. Yanakov
85'
80'
Замена
А. Черноморец
️️️️
А. Челядин
Замена
Л. Лацабидзе
️️️️
А. Габелок
46'
Замена
К. Попов
️️️️
O. Khoblenko
46'
Желтая карточка
Б. Белошевский
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Артур Рудько
ВР
91
Богдан Бутко
ЦЗ
86
Даниил Удод
ЦЗ
44
Yevgeniy Skyba
ЦЗ
6
Caio Gomes
ЦЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
6
Богдан Белошевский
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
28
Артем Габелок
ЦП
9
O. Khoblenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Черноморец
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
15
Лука Лацабидзе
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Рудько
91
Бутко
44
6
86
Удод
6
Белошевский
8
28
Габелок
7
Петряк
77
9
3-1-2-2-2
77
Исенко
2
Крупский
29
Гучек
29
Бацула
38
Челядин
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
33
Мякушко
45
Айеде
22
Ковталюк
28
Габелок
15
Лацабидзе
15
Лацабидзе
28
Габелок
6
Белошевский
66
Сигеев
66
Сигеев
6
Белошевский
9
11
Попов
11
Попов
9
38
Челядин
5
Черноморец
5
Черноморец
38
Челядин
45
Айеде
9
Корниенко
9
Корниенко
45
Айеде
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
12
Чиджиоке Аниагбосо
ВР
71
Yan Vichnyi
ВР
22
Vladimir Arsić
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
3
Ярослав Кисиль
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
33
Oleksandr Pshenychnyuk
ЦП
24
Мозес Джарджу
ЦП
90
Илья Шевцов
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Черноморец - Ворскла
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Буковина
- : -
06.12.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Denys Reznikov, Ukraine
Стадион:
Черноморец
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