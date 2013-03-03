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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ворскла
Черноморец - Ворскла: обзор матча 03 марта 2013
Черноморец
03.03.2013, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
35'
Л. Матос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Ворскла
Замена
А. Диденко
️️️️
Ф. Джа Джедже
82'
Замена
А. Старгородский
️️️️
И. Бобко
82'
79'
Замена
О. Баранник
️️️️
П. Ребенок
69'
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
С. Силюк
67'
Желтая карточка
С. Силюк
66'
Замена
Е. Будник
️️️️
В. Куценко
47'
Желтая карточка
И. Пердута
ГОЛ! 1:0!
Л. Матос
Пас отдал
С. Риера
35'
Желтая карточка
К. Ковальчук
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
99
Сито Риера
ЛВ
89
Сергей Политыло
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Панайотис Лагос
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
82
Павел Ребенок
ЦП
5
Сергей Силюк
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
20
Валерий Куценко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Свистун
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
11
Евгений Будник
ЛЗ
45
Валерий Курелех
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
4-2-3-1
22
Безотосный
70
Минейро
5
Бергер
3
Лео Матос
77
Кутас
89
Политыло
8
Ковальчук
99
Риера
9
Джа Джедже
21
Бобко
31
Бурдужан
4-4-1-1
1
Долганский
4
Даллку
17
Чеснаков
3
Ткачук
33
Лагос
5
Силюк
44
Пердута
20
Куценко
82
Ребенок
10
Маркоски
28
Громов
21
Бобко
11
Старгородский
11
Старгородский
21
Бобко
9
Джа Джедже
9
Диденко
9
Диденко
9
Джа Джедже
20
Куценко
11
Будник
11
Будник
20
Куценко
5
Силюк
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
5
Силюк
82
Ребенок
24
Баранник
24
Баранник
82
Ребенок
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
45
Валерий Курелех
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Сергей Свистун
Остались в запасе
44
Евгений Паст
ВР
32
Кристи Вангели
ЦЗ
33
Андрей Слинкин
ЦП
16
Максим Шацких
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
Остались в запасе
45
Валерий Курелех
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Сергей Свистун
Статистика матча Черноморец - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Черноморец
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