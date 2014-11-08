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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Ворскла
Черноморец - Ворскла: обзор матча 08 ноября 2014
Черноморец
08.11.2014, суббота, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
15'
Р. Фомин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Ворскла
Замена
О. Данченко
️️️️
И. Бобко
90'
+3
Замена
А. Диденко
️️️️
Р. Фомин
88'
85'
Красная карточка
Д. Дедечко
Желтая карточка
П. Кутас
81'
75'
Замена
Й. Маркоски
️️️️
А. Ковпак
62'
Желтая карточка
А. Скляр
59'
Замена
О. Мищенко
️️️️
И. Кривошеенко
46'
Замена
А. Янузи
️️️️
О. Баранник
Желтая карточка
Тейку
31'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фомин
Пас отдал
С. Назаренко
15'
Желтая карточка
В. Аржанов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Тейку
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
17
Владимир Аржанов
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Ворскла
31
Станислав Богуш
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
69
Денис Дедечко
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
39
Александр Ковпак
ЦФ
24
Олег Баранник
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Черноморец
13
Юрий Мартыщук
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
Ворскла
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
14
Джемаль Али Кизилатеш
ЦП
99
Олег Мищенко
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
4-4-1-1
44
Паст
77
Кутас
39
Опанасенко
4
Тейку
22
Зубейко
8
Ковальчук
17
Аржанов
9
Назаренко
19
Гай
21
Бобко
19
Фомин
2-1-2-1-4
31
Богуш
17
Чеснаков
3
Ткачук
19
Ткачук
69
Дедечко
6
Скляр
17
Турсунов
28
Громов
24
Баранник
39
Ковпак
11
Кривошеенко
21
Бобко
94
Данченко
94
Данченко
21
Бобко
19
Фомин
9
Диденко
9
Диденко
19
Фомин
11
Кривошеенко
99
Мищенко
99
Мищенко
11
Кривошеенко
39
Ковпак
10
Маркоски
10
Маркоски
39
Ковпак
24
Баранник
9
Янузи
9
Янузи
24
Баранник
Остались в запасе
Черноморец
Ворскла
13
Юрий Мартыщук
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Главный тренер
Роман Григорчук
14
Джемаль Али Кизилатеш
ЦП
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
13
Юрий Мартыщук
ВР
25
Евгений Мартыненко
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
33
Андрей Слинкин
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
Остались в запасе
14
Джемаль Али Кизилатеш
ЦП
18
Сергей Логинов
ЦЗ
1
Дмитрий Непогодов
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Черноморец - Ворскла
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Даньковский
(Киев)
Стадион:
Черноморец
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