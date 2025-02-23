23.02.2025, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Оболонь
Оболонь
4-1-1-3-1
31
95
Стасюк
5
Курко
37
Дубко
55
Суханов
44
Витенчук
17
Черненко
7
Близниченко
25
Груша
97
Ильин
77
Бычек
3-2-2-2-1
77
Исенко
23
Малиш
18
Павлюк
45
Хрипчук
27
Крупский
29
Бацула
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
33
Мякушко
17
Салабай
17
Черненко
4
Мороз
4
Мороз
17
Черненко
25
Груша
10
Слободян
10
Слободян
25
Груша
7
Близниченко
9
Тарануха
9
Тарануха
7
Близниченко
77
Бычек
9
Устименко
9
Устименко
77
Бычек
17
Салабай
45
Айеде
45
Айеде
17
Салабай
Остались в запасе
Оболонь
Ворскла
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
30
Иван Нестеренко
АП
10
Владислав Кулач
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Оболонь - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Ворсклы», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Ворскла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»