4 мая на стадионе «Колос Ковалевка» состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Колос» примет «Ворсклу». Обе команды проводят непростой сезон и находятся ближе к нижней части таблицы. «Колос» борется за сохранение места в середине, а «Ворскла» пытается выбраться из опасной зоны. Хозяева уверенно играют дома и в последних турах начали набирать очки, в то время как гости чередуют победы и поражения. Матч обещает быть напряжeнным, с равной борьбой и невысокой результативностью.

«Колос»

«Колос» подходит к матчу с серией из трeх игр без поражений, что вселяет надежду в болельщиков. Команда стабильно забивает в последних матчах, отличившись в каждом из трeх последних туров. За последние пять матчей «Колос» забил 10 голов, что подтверждает улучшение атакующей игры. При этом команда сохраняет дисциплину в обороне, пропустив всего 4 гола за тот же период, в среднем по 0.80 гола за игру. Лидер атак Андрей Цуриков продолжает показывать стабильность, забив 5 мячей в сезоне. На родном стадионе «Колос» традиционно играет собранно, что придаeт дополнительную уверенность.

«Ворскла»

«Ворскла» выиграла последний матч с уверенным счeтом 3:0, однако в целом сезон складывается непросто. Команда занимает 13 место и находится рядом с зоной вылета. Атака «Ворсклы» нестабильна – 5 голов в последних пяти матчах, что даeт средний показатель 1.00 гола за игру. Основная проблема гостей – оборона: команда пропустила 8 голов за те же 5 матчей, что составляет 1.60 гола в среднем за игру. Лучшему бомбардиру Самсону Ономиго пока не удаeтся выдать результативную серию. «Ворскле» предстоит непростой выезд, где любая ошибка может стоить очков.

Факты о командах:

«Колос»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах

В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Ворскла»

Выиграла последний матч с счeтом 3:0

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Личные встречи 27% (3) 18% (2) 55% (6) 7 Забитых мячей 12 0.64 В среднем за матч 1.09 3:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:2 Украина. Премьер-лига, 27 тур Колос 0 : 0 Ворскла Украина. Премьер-лига, 12 тур Ворскла 0 : 1 Колос Украина. Премьер-лига, 25 тур Ворскла 0 : 2 Колос Украина. Премьер-лига, 10 тур Колос 0 : 0 Ворскла Украина. Премьер-лига, 29 тур Ворскла 2 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 14 тур Колос 1 : 2 Ворскла Украина. Премьер-лига, 9 тур Колос 0 : 1 Ворскла Украина. Премьер-лига, 23 тур Колос 3 : 0 Ворскла Украина. Премьер-лига, 10 тур Ворскла 3 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 16 тур Ворскла 1 : 0 Колос Украина. Премьер-лига, 5 тур Колос 0 : 3 Ворскла

Прогноз на матч «Колос» – «Ворскла»

«Колос» показывает уверенную домашнюю игру, с хорошей реализацией моментов и надeжной обороной. «Ворскла» же продолжает чередовать успехи с неудачами, демонстрируя слабость в защите. Учитывая статистику, «Колос» будет стремиться использовать слабые стороны соперника, играя осторожно, но с акцентом на победу. При этом высокая результативность хозяев в последних матчах и проблемы «Ворсклы» в обороне создают предпосылки для победы «Колоса» с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Колос».

Рекомендованные ставки: