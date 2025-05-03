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Прогноз на точный счет матча «Колос» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 4 мая 2025

03 мая 2025 10:33
Колос - Ворскла
04 мая 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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6.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Колоса»
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4 мая на стадионе «Колос Ковалевка» состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Колос» примет «Ворсклу». Обе команды проводят непростой сезон и находятся ближе к нижней части таблицы. «Колос» борется за сохранение места в середине, а «Ворскла» пытается выбраться из опасной зоны. Хозяева уверенно играют дома и в последних турах начали набирать очки, в то время как гости чередуют победы и поражения. Матч обещает быть напряжeнным, с равной борьбой и невысокой результативностью.

«Колос»

«Колос» подходит к матчу с серией из трeх игр без поражений, что вселяет надежду в болельщиков. Команда стабильно забивает в последних матчах, отличившись в каждом из трeх последних туров. За последние пять матчей «Колос» забил 10 голов, что подтверждает улучшение атакующей игры. При этом команда сохраняет дисциплину в обороне, пропустив всего 4 гола за тот же период, в среднем по 0.80 гола за игру. Лидер атак Андрей Цуриков продолжает показывать стабильность, забив 5 мячей в сезоне. На родном стадионе «Колос» традиционно играет собранно, что придаeт дополнительную уверенность.

«Ворскла»

«Ворскла» выиграла последний матч с уверенным счeтом 3:0, однако в целом сезон складывается непросто. Команда занимает 13 место и находится рядом с зоной вылета. Атака «Ворсклы» нестабильна – 5 голов в последних пяти матчах, что даeт средний показатель 1.00 гола за игру. Основная проблема гостей – оборона: команда пропустила 8 голов за те же 5 матчей, что составляет 1.60 гола в среднем за игру. Лучшему бомбардиру Самсону Ономиго пока не удаeтся выдать результативную серию. «Ворскле» предстоит непростой выезд, где любая ошибка может стоить очков.

Факты о командах:

«Колос»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.80 гола за игру

«Ворскла»

  • Выиграла последний матч с счeтом 3:0
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Личные встречи
27% (3)
18% (2)
55% (6)
7
Забитых мячей
12
0.64
В среднем за матч
1.09
3:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:2
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
0 : 1
03.11.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ворскла
0 : 2
20.04.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 0
07.10.2023
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Ворскла
2 : 0
29.05.2023
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
1 : 2
19.11.2022
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 1
24.09.2021
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
3 : 0
24.04.2021
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Ворскла
3 : 0
22.11.2020
Колос
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Ворскла
1 : 0
30.11.2019
Колос
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Колос
0 : 3
24.08.2019
Ворскла
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Прогноз на матч «Колос» – «Ворскла»

«Колос» показывает уверенную домашнюю игру, с хорошей реализацией моментов и надeжной обороной. «Ворскла» же продолжает чередовать успехи с неудачами, демонстрируя слабость в защите. Учитывая статистику, «Колос» будет стремиться использовать слабые стороны соперника, играя осторожно, но с акцентом на победу. При этом высокая результативность хозяев в последних матчах и проблемы «Ворсклы» в обороне создают предпосылки для победы «Колоса» с минимальным преимуществом.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Колос».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Колоса» – коэффициент 6.20
  • Победа «Колос» – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал «Колос» больше 0.5 – коэффициент 1.70

6.2
Точный счёт 1:0 в пользу «Колоса»
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Ворскла Колос
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