Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Ворскла
Колос - Ворскла: обзор матча 24 апреля 2021
Колос
24.04.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Ворскла
47'
Д. Костышин
66'
В. Чурко
88'
Е. Смирный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Ворскла
Замена
A. Ngamba
️️️️
В. Чурко
89'
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
89'
ГОЛ! 3:0!
Е. Смирный
88'
Замена
О. Ильин
️️️️
Д. Костышин
78'
73'
Замена
А. Челядин
️️️️
А. Скляр
72'
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Р. Степанюк
ГОЛ! 2:0!
В. Чурко
66'
Пенальти не реализован!
В. Чурко
66'
66'
Замена
L.
️️️️
Д. Пуцлин
65'
Желтая карточка
С. Яворский
Замена
Е. Смирный
️️️️
Д. Антюх
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Костышин
47'
37'
Желтая карточка
А. Скляр
Желтая карточка
Д. Костышин
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
12
Владислав Кучерук
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
13
D. Khlyobas
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
9
Денис Антюх
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Колос
25
Матия Ром
ПЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
0
V. Sapay
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
8
Luizao
ЦП
0
P. Rebenok
ЦП
21
Данил Кравчук
ЦФ
4-2-4
12
Кучерук
21
Новак
90
Петров
5
Черноморец
4
Кравченко
90
Богданов
14
Милько
13
11
Чурко
9
Антюх
8
Костышин
3-5-2
31
Ризнык
25
13
Яворский
14
Кане
18
Тилль
6
Скляр
6
Пуцлин
5
Ндиайе
17
Чеснаков
7
Степанюк
10
Кулач
11
Чурко
38
38
11
Чурко
90
Богданов
91
Задоя
91
Задоя
90
Богданов
9
Антюх
8
Смирный
8
Смирный
9
Антюх
8
Костышин
97
Ильин
97
Ильин
8
Костышин
6
Скляр
38
Челядин
38
Челядин
6
Скляр
6
Пуцлин
8
8
6
Пуцлин
7
Степанюк
21
Кравчук
21
Кравчук
7
Степанюк
Остались в запасе
Колос
Ворскла
25
Матия Ром
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
10
Павел Ореховский
ЦП
9
Алексей Зозуля
ПЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
77
Павел Исенко
ВР
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
Главный тренер
Василий Сачко
Остались в запасе
25
Матия Ром
ПЗ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
10
Павел Ореховский
ЦП
9
Алексей Зозуля
ПЗ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
0
V. Sapay
ЦЗ
0
P. Rebenok
ЦП
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Василий Сачко
Статистика матча Колос - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Колос
Новости команд
Все
Колос
Ворскла
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Буковины» и «Колоса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Колос» – «Полесье»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+