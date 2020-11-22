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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Колос
Ворскла - Колос: обзор матча 22 ноября 2020
Ворскла
22.11.2020, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Колос
31'
А. Скляр
59'
D. Shcherbak
65'
С. Яворский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Колос
Замена
И. Песич
️️️️
D. Shcherbak
88'
Замена
В. Дубко
️️️️
И. Кане
88'
Желтая карточка
А. Скляр
78'
76'
Желтая карточка
А. Зозуля
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Р. Степанюк
74'
68'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
В. Лысенко
67'
Замена
О. Ильин
️️️️
А. Богданов
66'
Замена
Е. Морозко
️️️️
Е. Новак
ГОЛ! 3:0!
С. Яворский
65'
64'
Желтая карточка
К. Петров
ГОЛ! 2:0!
D. Shcherbak
59'
Желтая карточка
В. Чеснаков
56'
Желтая карточка
Д. Пуцлин
52'
46'
Замена
Е. Задоя
️️️️
П. Ореховский
39'
Желтая карточка
В. Лысенко
ГОЛ! 1:0!
А. Скляр
Пас отдал
Р. Степанюк
31'
19'
Желтая карточка
Е. Новак
14'
Желтая карточка
V. Gavrish
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
25
N. Yakubu
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
99
Dmytro Shcherbak
ЦФ
7
Руслан Степанюк
ЦФ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
10
Павел Ореховский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
13
Vitaly Gavrish
ЦП
9
Денис Антюх
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
77
Иван Песич
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
13
Oleg Vlasov
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
21
Данил Кравчук
ЦФ
Колос
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
4-4-3
25
44
Пердута
14
Кане
13
Яворский
17
Чеснаков
6
Пуцлин
5
Ндиайе
6
Скляр
21
7
Степанюк
99
4-4-2
23
Волынец
9
Зозуля
5
Черноморец
90
Петров
21
Новак
90
Богданов
8
Смирный
13
10
Ореховский
7
Лысенко
9
Антюх
99
77
Песич
77
Песич
99
14
Кане
37
Дубко
37
Дубко
14
Кане
7
Степанюк
21
Кравчук
21
Кравчук
7
Степанюк
7
Лысенко
11
Селезнев
11
Селезнев
7
Лысенко
90
Богданов
97
Ильин
97
Ильин
90
Богданов
21
Новак
17
Морозко
17
Морозко
21
Новак
10
Ореховский
91
Задоя
91
Задоя
10
Ореховский
Остались в запасе
Ворскла
Колос
38
Артем Челядин
ОП
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
77
Павел Исенко
ВР
Главный тренер
Василий Сачко
11
Евгений Исаенко
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Остались в запасе
38
Артем Челядин
ОП
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
13
Oleg Vlasov
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
77
Павел Исенко
ВР
Остались в запасе
11
Евгений Исаенко
ЦФ
6
Maksim Maksymenko
ЦЗ
14
Вадим Милько
ЦП
29
Владислав Емец
ЦП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Сачко
Главный тренер
Руслан Костышин
Статистика матча Ворскла - Колос
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Информация о матче
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