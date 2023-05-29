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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Колос
Ворскла - Колос: обзор матча 29 мая 2023
Ворскла
29.05.2023, понедельник, 15:00
Украина. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Колос
75'
Ф. Родригес
87'
А. Скляр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Колос
Замена
Л. Рамирес
️️️️
В. Чеснаков
90'
+1
Замена
А. Кулаковский
️️️️
А. Скляр
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Скляр
87'
84'
Замена
В. Лысенко
️️️️
А. Богданов
84'
Замена
А. Зозуля
️️️️
В. Емец
ГОЛ! 1:0!
Ф. Родригес
Пас отдал
А. Скляр
75'
Замена
В. Юрченко
️️️️
И. Кане
67'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
А. Челядин
67'
67'
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
67'
Замена
С. Болбат
️️️️
В. Велетень
57'
Замена
О. Ильин
️️️️
С. Мякушко
Желтая карточка
Р. Степанюк
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Владислав Емец
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
4-2-2-1-1
77
Исенко
29
Бацула
17
Чеснаков
18
Павлюк
3
Кравец
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
17
Сефери
3-2-2-2-1
23
Волынец
5
Черноморец
44
Чоботенко
35
Золотов
4
Кравченко
29
Емец
90
Богданов
14
Милько
10
Велетень
33
Мякушко
21
Безбородько
17
Чеснаков
5
Рамирес
5
Рамирес
17
Чеснаков
38
Челядин
95
Родригес
95
Родригес
38
Челядин
6
Скляр
23
Кулаковский
23
Кулаковский
6
Скляр
14
Кане
80
Юрченко
80
Юрченко
14
Кане
29
Емец
9
Зозуля
9
Зозуля
29
Емец
10
Велетень
50
Болбат
50
Болбат
10
Велетень
33
Мякушко
97
Ильин
97
Ильин
33
Мякушко
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
90
Богданов
7
Лысенко
7
Лысенко
90
Богданов
Остались в запасе
Ворскла
Колос
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
21
Евгений Новак
ЦЗ
8
Олег Криворучко
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
11
Евгений Исаенко
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ворскла - Колос
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
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Информация о матче
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