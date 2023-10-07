Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Ворскла
Колос - Ворскла: обзор матча 07 октября 2023
Колос
07.10.2023, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Ворскла
Желтая карточка
Н. Бурда
90'
+3
89'
Желтая карточка
А. Скляр
Замена
В. Велетень
️️️️
С. Болбат
80'
Желтая карточка
С. Болбат
66'
Замена
К. Попов
️️️️
Д. Безбородько
65'
Замена
О. Ильин
️️️️
С. Мякушко
65'
Желтая карточка
Д. Безбородько
64'
Желтая карточка
А. Демченко
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Владислав Емец
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
14
Вадим Милько
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Колос
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
3-3-1-1-1
23
Фесюн
6
Бурда
4
Бондаренко
35
Золотов
29
Емец
7
Демченко
50
Болбат
14
Милько
33
Мякушко
21
Безбородько
3-2-2-2
77
Исенко
18
Павлюк
25
9
Корниенко
7
Степанюк
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
30
Нестеренко
14
Кане
33
Мякушко
97
Ильин
97
Ильин
33
Мякушко
50
Болбат
10
Велетень
10
Велетень
50
Болбат
21
Безбородько
11
Попов
11
Попов
21
Безбородько
Остались в запасе
Колос
Ворскла
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
3
Catalin Cucos
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
15
Artem Husol
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Колос - Ворскла
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Новости команд
Все
Колос
Ворскла
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 13:07
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 13:07
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+