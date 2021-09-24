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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Ворскла
Колос - Ворскла: обзор матча 24 сентября 2021
Колос
24.09.2021, пятница, 19:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ворскла
36'
О. Тилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колос - Ворскла
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ризнык
Замена
А. Нуриев
️️️️
В. Милько
89'
86'
Замена
N. Yakubu
️️️️
Р. Степанюк
Замена
N. Sitchinava
️️️️
Е. Новак
76'
Желтая карточка
К. Петров
64'
Замена
Е. Задоя
️️️️
А. Богданов
53'
Замена
Д. Костышин
️️️️
Р. Оливейра
46'
41'
Желтая карточка
Р. Степанюк
36'
ГОЛ! 0:1!
О. Тилль
Желтая карточка
Р. Оливейра
35'
Пенальти не реализован!
В. Чурко
29'
27'
Замена
А. Челядин
️️️️
В. Чеснаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
90
Кирилл Петров
ЦЗ
5
Александр Черноморец
ЦЗ
13
Vitaly Gavrish
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
97
Олег Ильин
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
21
Евгений Новак
ЦФ
11
Вячеслав Чурко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
23
Кирилл Фесюн
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
99
Ранжел
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
91
Евгений Задоя
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
0
N. Sitchinava
ЦФ
25
Матия Ром
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Ворскла
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
2-4-5
90
Петров
5
Черноморец
13
97
Ильин
14
Милько
90
Богданов
11
Чурко
23
Фесюн
19
Оливейра
7
Лысенко
21
Новак
4-4-2
31
Ризнык
44
Пердута
5
Тамм
13
Яворский
14
Кане
6
Пуцлин
6
Скляр
18
Тилль
17
Чеснаков
99
Ранжел
7
Степанюк
90
Богданов
91
Задоя
91
Задоя
90
Богданов
14
Милько
7
Нуриев
7
Нуриев
14
Милько
21
Новак
0
0
21
Новак
19
Оливейра
8
Костышин
8
Костышин
19
Оливейра
7
Степанюк
25
25
7
Степанюк
17
Чеснаков
38
Челядин
38
Челядин
17
Чеснаков
Остались в запасе
Колос
Ворскла
30
Владимир Маханьков
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
25
Матия Ром
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
22
Александр Павловец
ЦЗ
25
Матия Ром
ЦФ
44
Тарас Сакив
ЦФ
38
Alvaro Ngamba
ЦФ
Остались в запасе
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
Главный тренер
Руслан Костышин
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Колос - Ворскла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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