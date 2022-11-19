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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Ворскла
Колос - Ворскла: обзор матча 19 ноября 2022
Колос
19.11.2022, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
65'
В. Милько (П)
31'
Т. Сефери
80'
Р. Степанюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Ворскла
Желтая карточка
К. Попов
87'
Замена
Е. Исаенко
️️️️
Д. Безбородько
86'
81'
Замена
Д. Олейник
️️️️
А. Челядин
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Степанюк
77'
Желтая карточка
Т. Сефери
Замена
К. Попов
️️️️
Е. Смирный
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Милько
65'
64'
Желтая карточка
С. Яворский
63'
Желтая карточка
И. Пердута
Желтая карточка
Н. Золотов
48'
31'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сефери
Пас отдал
А. Челядин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Евгений Волынец
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
14
Вадим Милько
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
29
Андрей Бацула
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Колос
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
57
Тимур Тутеров
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
11
Кирилл Попов
ЦФ
11
Евгений Исаенко
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
77
Ардит Толи
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Волынец
35
Золотов
44
Чоботенко
33
Гончаренко
5
Черноморец
50
Болбат
14
Милько
8
Смирный
90
Богданов
33
Мякушко
21
Безбородько
3-2-2-3
31
Ризнык
5
Зайков
13
Яворский
3
Кравец
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
80
Юрченко
29
Бацула
17
Сефери
18
Павлюк
8
Смирный
11
Попов
11
Попов
8
Смирный
21
Безбородько
11
Исаенко
11
Исаенко
21
Безбородько
38
Челядин
16
Олейник
16
Олейник
38
Челядин
Остались в запасе
Колос
Ворскла
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
57
Тимур Тутеров
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
77
Павел Исенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
77
Ардит Толи
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
30
Владимир Маханьков
ВР
29
Владислав Емец
ЛЗ
4
Вячеслав Ставничий
ЦЗ
21
Евгений Новак
ЦЗ
9
Алексей Зозуля
ПЗ
57
Тимур Тутеров
ЦП
91
Евгений Задоя
ЦП
19
Андрей Соловьев
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
23
Александр Домолега
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
7
Юрий Козыренко
АП
77
Ардит Толи
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Колос - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
- : -
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
1 : 1
10.10.2026
Эпицентр
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
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