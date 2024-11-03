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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Колос
Ворскла - Колос: обзор матча 03 ноября 2024
Ворскла
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Колос
69'
А. Салабай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Колос
Замена
D. Izotov
️️️️
Д. Хрипчук
89'
88'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
Д. Боливар
74'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
В. Велетень
69'
ГОЛ! 0:1!
А. Салабай
Пас отдал
Д. Боливар
66'
Желтая карточка
И. Красники
57'
Замена
А. Салабай
️️️️
D. Carioca
47'
Желтая карточка
Y. Popravka
36'
Желтая карточка
D. Carioca
Желтая карточка
И. Крупский
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Колос
31
Иван Пахолюк
ВР
3
Эдуард Козик
ЦЗ
16
Илир Красники
ЦЗ
81
Yegor Popravka
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
10
Владислав Велетень
ПВ
19
D. Carioca
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
4-1-1-1-2
77
Исенко
29
Бацула
45
Хрипчук
29
Гучек
2
Крупский
38
Челядин
6
Скляр
14
Кане
22
Ковталюк
45
Айеде
4-1-2-1-2
31
Пахолюк
16
Красники
81
4
Бондаренко
3
Козик
7
Демченко
10
Ореховский
75
Третьяков
10
Велетень
9
Боливар
19
45
Хрипчук
19
19
45
Хрипчук
10
Велетень
7
Алефиренко
7
Алефиренко
10
Велетень
19
17
Салабай
17
Салабай
19
9
Боливар
21
Безбородько
21
Безбородько
9
Боливар
Остались в запасе
Ворскла
Колос
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
47
Daniil Denysenko
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
15
Artem Husol
ЦФ
81
Гитис Паулаускас
ЦФ
80
Roman Mysak
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Ворскла - Колос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Oleg Kogut, Ukraine
Стадион:
Butovsky Vorskla Stadium, Poltava
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