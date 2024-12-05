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  • «Шахтер» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

«Шахтер» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

5 декабря 2024, 17:50
Шахтер
05.12.2024, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Ворскла
14' Невертон 22' Г. Судаков 36' Л. Траоре
76' И. Нестеренко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
6
Марлон Гомес
ЦП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
11
Невертон
ЛВ
22
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Педриньо
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Ворскла
61
Александр Домолега
ВР
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
8
Крыськив
11
Невертон
10
Судаков
22
Зубков
2
Траоре
3-3-2-1-1
77
Исенко
29
Бацула
29
Гучек
18
Павлюк
27
Крупский
8
Челядин
5
Черноморец
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
45
Айеде
16
Азарови
74
Фарина
74
Фарина
16
Азарови
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
10
Судаков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Судаков
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
22
Зубков
9
Швед
9
Швед
22
Зубков
77
Исенко
61
Домолега
61
Домолега
77
Исенко
45
Айеде
43
Островский
43
Островский
45
Айеде
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
25
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
25
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Шахтер - Ворскла
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Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ворсклы», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла»

«Шахтер» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Шахтер
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