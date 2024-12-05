05.12.2024, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Украина. Премьер-лига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-3-1
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
17
Тобиас
6
Гомес
8
Крыськив
11
Невертон
10
Судаков
22
Зубков
2
Траоре
3-3-2-1-1
77
Исенко
29
Бацула
29
Гучек
18
Павлюк
27
Крупский
8
Челядин
5
Черноморец
6
Скляр
44
Пердута
14
Кане
45
Айеде
16
Азарови
74
Фарина
74
Фарина
16
Азарови
6
Гомес
27
Степаненко
27
Степаненко
6
Гомес
10
Судаков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Судаков
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
22
Зубков
9
Швед
9
Швед
22
Зубков
77
Исенко
61
Домолега
61
Домолега
77
Исенко
45
Айеде
43
Островский
43
Островский
45
Айеде
Остались в запасе
Шахтер
Ворскла
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
25
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
26
Ефим Конопля
ПЗ
21
Артем Бондаренко
АП
7
Эгиналдо
ЛВ
22
Кевин
ЛВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Остались в запасе
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
25
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Шахтер - Ворскла
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ворсклы», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»