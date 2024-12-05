Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ворсклы», 16-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 декабря 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Ворскла»