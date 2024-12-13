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  • «Ворскла» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

«Ворскла» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2024

13 декабря 2024, 15:20
Ворскла
13.12.2024, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Левый берег
62' С. Сантос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
61
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
8
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
14
Ибраим Кане
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
25
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Левый берег
1
Maksym Mekhaniv
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
5
Валерий Самар
ЦЗ
6
Сидней Сантос
ЦЗ
97
Андрей Якимов
ОП
25
Сергей Косовский
ОП
18
Руслан Дедух
ЦП
11
Vladislav Voytsekhovskiy
ЦП
17
Ivan Kogut
ЦП
38
Danyil Sukhoruchko
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
Левый берег
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
4
Volodymyr Shvets
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
26
Taras Halas
ЦФ
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-1-2-1-2
61
Домолега
29
Бацула
29
Гучек
18
Павлюк
27
Крупский
8
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
25
Ковталюк
30
Ндукве
3-2-3-2
1
5
Самар
6
Сантос
13
Шаповал
97
Якимов
25
Косовский
18
Дедух
11
17
27
38
25
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
25
Ковталюк
17
26
26
17
Остались в запасе
Ворскла
Левый берег
96
Даниил Ермолов
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
4
Volodymyr Shvets
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
4
Volodymyr Shvets
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Ворскла - Левый берег
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Левого берега», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Верес»

«Ворскла» – «Левый берег»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 декабря 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Левый берег Ворскла
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