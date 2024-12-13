13.12.2024, пятница, 16:30
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Украина. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-1-2-1-2
61
Домолега
29
Бацула
29
Гучек
18
Павлюк
27
Крупский
8
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
25
Ковталюк
30
Ндукве
3-2-3-2
1
5
Самар
6
Сантос
13
Шаповал
97
Якимов
25
Косовский
18
Дедух
11
17
27
38
25
Ковталюк
45
Айеде
45
Айеде
25
Ковталюк
17
26
26
17
Остались в запасе
Ворскла
Левый берег
96
Даниил Ермолов
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
4
Volodymyr Shvets
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Виталий Первак
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
8
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
Остались в запасе
12
Dmytro Fastov
ВР
3
Oleksandr Dudarenko
ЦЗ
50
Dmytro Semenov
ЦЗ
4
Volodymyr Shvets
ЦЗ
29
Ким Приходько
ОП
14
Andriy Spivakov
ЦП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Виталий Первак
Статистика матча Ворскла - Левый берег
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Левого берега», 17-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 декабря 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»