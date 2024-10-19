Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Александрия» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Александрия» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 11:50
Александрия
19.10.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
58' А. Беляев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
21
Александр Беляев
ЦП
55
Жуан Альвина
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Андрей Бацула
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
15
Мишнев
21
Беляев
5
Калюжный
55
Альвина
59
Козак
9
Филиппов
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
45
Хрипчук
29
Бацула
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
30
Нестеренко
14
Кане
45
Айеде
45
Айеде
9
Корниенко
9
Корниенко
45
Айеде
14
Кане
23
Кулаковский
23
Кулаковский
14
Кане
6
Скляр
22
Ковталюк
22
Ковталюк
6
Скляр
Остались в запасе
Александрия
Ворскла
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Александрия - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Ворсклы», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Александрия»«Ворскла»

«Александрия» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Александрия
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
12
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+