19.10.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Александрия
Александрия
3-4-2-1
1
Ермаков
24
Мартынюк
44
Кампуш
4
Кравченко
31
Шабанов
15
Мишнев
21
Беляев
5
Калюжный
55
Альвина
59
Козак
9
Филиппов
4-1-2-2-1
77
Исенко
5
Черноморец
29
Гучек
45
Хрипчук
29
Бацула
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
30
Нестеренко
14
Кане
45
Айеде
45
Айеде
9
Корниенко
9
Корниенко
45
Айеде
14
Кане
23
Кулаковский
23
Кулаковский
14
Кане
6
Скляр
22
Ковталюк
22
Ковталюк
6
Скляр
Остались в запасе
Александрия
Ворскла
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
27
Даниил Ващенко
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
8
Денис Костышин
АП
50
Денис Шостак
АП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Александрия - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Александрия» против «Ворсклы», 25-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»