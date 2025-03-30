Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Кривбасса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс»