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  • «Ворскла» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

«Ворскла» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

30 марта 2025, 11:50
Ворскла
30.03.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
40' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
17
Антон Салабай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Clement Ikenna
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
7
Артур Микитишин
ЛВ
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
43
Владислав Островский
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
23
Хрвое Илич
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Даниэль Соса
ЦФ
4-1-2-2-1
77
Исенко
29
Бацула
27
Крупский
45
Хрипчук
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
17
Салабай
3-2-3-2
30
Клищук
6
Конате
8
3
Романчук
17
Кузик
23
Дибанго
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
10
Хомченовский
77
Понедельник
29
Бацула
18
Павлюк
18
Павлюк
29
Бацула
23
Малиш
43
Островский
43
Островский
23
Малиш
38
Челядин
45
Айеде
45
Айеде
38
Челядин
17
Кузик
25
Бандейра
25
Бандейра
17
Кузик
9
Твердохлеб
23
Илич
23
Илич
9
Твердохлеб
7
Микитишин
7
Соса
7
Соса
7
Микитишин
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Кривбасса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс»

«Ворскла» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Кривбасс Ворскла
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