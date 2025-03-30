30.03.2025, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ворскла
Ворскла
4-1-2-2-1
77
Исенко
29
Бацула
27
Крупский
45
Хрипчук
23
Малиш
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
33
Мякушко
14
Кане
17
Салабай
3-2-3-2
30
Клищук
6
Конате
8
3
Романчук
17
Кузик
23
Дибанго
20
Задерака
9
Твердохлеб
7
Микитишин
10
Хомченовский
77
Понедельник
29
Бацула
18
Павлюк
18
Павлюк
29
Бацула
23
Малиш
43
Островский
43
Островский
23
Малиш
38
Челядин
45
Айеде
45
Айеде
38
Челядин
17
Кузик
25
Бандейра
25
Бандейра
17
Кузик
9
Твердохлеб
23
Илич
23
Илич
9
Твердохлеб
7
Микитишин
7
Соса
7
Соса
7
Микитишин
Остались в запасе
Ворскла
Кривбасс
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Вадим Ющишин
ВР
3
Фернан Фаеррон
ЦЗ
11
Милот Авдили
ЦП
30
Денис Ндукве
ЦФ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
14
Максим Лунев
ЦФ
27
Ян Юрчек
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Ворскла - Кривбасс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ворскла» против «Кривбасса», 22-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»