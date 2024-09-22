Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кривбасс» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

«Кривбасс» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2024

22 сентября 2024, 14:20
Кривбасс
22.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
45+2' Д. Соса
41' С. Айеде
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
11
Юрий Вакулко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
27
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
20
Максим Задерака
ПВ
77
Андрей Понедельник
ПВ
14
Максим Лунев
ЦФ
Ворскла
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
10
Демир Скрижели
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
40
Дмитрий Черныш
ЦП
26
Prus Stanislav
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
22
Николай Ковталюк
ЦФ
30
Денис Ндукве
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Клищук
14
Драмбаев
17
Кузик
3
Романчук
25
Бандейра
8
Бизимана
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
97
По
7
Соса
4-1-2-2-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
33
Мякушко
45
Айеде
97
По
20
Задерака
20
Задерака
97
По
7
Микитишин
77
Понедельник
77
Понедельник
7
Микитишин
9
Твердохлеб
14
Лунев
14
Лунев
9
Твердохлеб
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
14
Кане
26
26
14
Кане
45
Айеде
22
Ковталюк
22
Ковталюк
45
Айеде
Остались в запасе
Кривбасс
Ворскла
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Остались в запасе
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Кривбасс - Ворскла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ворсклы», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс»«Ворскла»

«Кривбасс» – «Ворскла» смотреть онлайн 22 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ворскла Кривбасс
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+