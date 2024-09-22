22.09.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-1-1-3-1
30
Клищук
14
Драмбаев
17
Кузик
3
Романчук
25
Бандейра
8
Бизимана
11
Вакулко
7
Микитишин
9
Твердохлеб
97
По
7
Соса
4-1-2-2-1
77
Исенко
27
Крупский
29
Гучек
45
Хрипчук
5
Черноморец
38
Челядин
44
Пердута
6
Скляр
14
Кане
33
Мякушко
45
Айеде
97
По
20
Задерака
20
Задерака
97
По
7
Микитишин
77
Понедельник
77
Понедельник
7
Микитишин
9
Твердохлеб
14
Лунев
14
Лунев
9
Твердохлеб
38
Челядин
23
Кулаковский
23
Кулаковский
38
Челядин
14
Кане
26
26
14
Кане
45
Айеде
22
Ковталюк
22
Ковталюк
45
Айеде
Остались в запасе
Кривбасс
Ворскла
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
59
Ilya Kaplunov
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
Остались в запасе
71
Dmytro Yashchenko
ВР
19
Danylo Izotov
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
10
Демир Скрижели
ЛВ
30
Денис Ндукве
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Долганский
Статистика матча Кривбасс - Ворскла
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ворсклы», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»