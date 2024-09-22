Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Ворсклы», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Ворскла»