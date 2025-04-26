27 апреля на стадионе имени А. Бутовского пройдет матч 26-го тура Украины. Премьер-лиги, где «Ворскла» примет «Верес». Это встреча команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы, что делает матч особенно важным для обеих сторон.

«Ворскла»

На данный момент «Ворскла» располагается на 14-м месте с 21 очком после 25 туров. Команда переживает крайне сложный период: 4 поражения подряд в Премьер-лиге и слабая игра в атаке. В последних 5 матчах «Ворскла» забила всего 3 гола, что составляет всего 0.6 гола за игру. Пропускает команда также много – 8 голов за 5 последних матчей. Самсон Ономиго, лучший бомбардир команды, с 4 голами в 24 матчах, не может стабильно вытаскивать команду из кризиса. Оборона «Ворсклы» также не выдерживает натиска соперников.

«Верес»

Ситуация у «Вереса» выглядит гораздо лучше. С 35 очками команда находится на 7-м месте в турнирной таблице. В последних 5 играх «Верес» забил 4 гола и пропустил 6. Команда не проигрывает в последних двух выездных матчах и будет настроена на победу в этом поединке. Луан Кампуш, лучший бомбардир команды с 7 голами, продолжает оставаться важной фигурой в атаке, и его действия в атаке будут решающими.

Факты о командах

«Ворскла»

Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги.

В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.6.

В домашних матчах команда испытывает трудности с результатами.

«Верес»

Не проигрывает в последних 2 матчах на выезде.

В последних 5 играх забивает 0.8 гола за матч и пропускает 1.2.

Играет более стабильно и уверенно на выезде.

Личные встречи 30% (3) 50% (5) 20% (2) 11 Забитых мячей 10 1.1 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 2:2 Украина. Премьер-лига, 11 тур Верес 2 : 2 Ворскла Украина. Премьер-лига, 19 тур Ворскла 2 : 1 Верес Украина. Премьер-лига, 4 тур Верес 1 : 2 Ворскла Украина. Премьер-лига, 17 тур Верес 2 : 2 Ворскла Украина. Премьер-лига, 2 тур Ворскла 1 : 2 Верес Украина. Премьер-лига, 4 тур Верес 1 : 1 Ворскла Украина. Плей-офф, 30 тур Верес 0 : 0 Ворскла Украина. Плей-офф, 25 тур Ворскла 0 : 0 Верес Украина. Премьер-лига, 20 тур Ворскла 1 : 0 Верес Украина. Премьер-лига, 9 тур Верес 1 : 0 Ворскла

Прогноз на матч «Ворскла» – «Верес»

«Ворскла» находится в кризисе, и еe шансы на победу выглядят слабыми. Оборона команды не справляется с прессингом соперников, а атака не в состоянии создать нужное количество опасных моментов. С другой стороны, «Верес» в последнее время демонстрирует хорошую стабильность и является фаворитом встречи. Команда имеет явное преимущество в атаке и лучше выглядит в обороне.

Однако «Ворскла» всe-таки может надеяться на забитый гол, так как у «Вереса» также есть проблемы с обороной, особенно на выезде. Но в целом, «Верес» должен одержать победу в этом матче, хотя можно ожидать, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендованные ставки: