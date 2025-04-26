27 апреля на стадионе имени А. Бутовского пройдет матч 26-го тура Украины. Премьер-лиги, где «Ворскла» примет «Верес». Это встреча команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы, что делает матч особенно важным для обеих сторон.
«Ворскла»
На данный момент «Ворскла» располагается на 14-м месте с 21 очком после 25 туров. Команда переживает крайне сложный период: 4 поражения подряд в Премьер-лиге и слабая игра в атаке. В последних 5 матчах «Ворскла» забила всего 3 гола, что составляет всего 0.6 гола за игру. Пропускает команда также много – 8 голов за 5 последних матчей. Самсон Ономиго, лучший бомбардир команды, с 4 голами в 24 матчах, не может стабильно вытаскивать команду из кризиса. Оборона «Ворсклы» также не выдерживает натиска соперников.
«Верес»
Ситуация у «Вереса» выглядит гораздо лучше. С 35 очками команда находится на 7-м месте в турнирной таблице. В последних 5 играх «Верес» забил 4 гола и пропустил 6. Команда не проигрывает в последних двух выездных матчах и будет настроена на победу в этом поединке. Луан Кампуш, лучший бомбардир команды с 7 голами, продолжает оставаться важной фигурой в атаке, и его действия в атаке будут решающими.
Факты о командах
«Ворскла»
- Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги.
- В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.6.
- В домашних матчах команда испытывает трудности с результатами.
«Верес»
- Не проигрывает в последних 2 матчах на выезде.
- В последних 5 играх забивает 0.8 гола за матч и пропускает 1.2.
- Играет более стабильно и уверенно на выезде.
Прогноз на матч «Ворскла» – «Верес»
«Ворскла» находится в кризисе, и еe шансы на победу выглядят слабыми. Оборона команды не справляется с прессингом соперников, а атака не в состоянии создать нужное количество опасных моментов. С другой стороны, «Верес» в последнее время демонстрирует хорошую стабильность и является фаворитом встречи. Команда имеет явное преимущество в атаке и лучше выглядит в обороне.
Однако «Ворскла» всe-таки может надеяться на забитый гол, так как у «Вереса» также есть проблемы с обороной, особенно на выезде. Но в целом, «Верес» должен одержать победу в этом матче, хотя можно ожидать, что обе команды смогут отличиться.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Вереса» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Вереса» больше 1.5 – коэффициент 2.20