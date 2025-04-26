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Ворскла - Верес: прогноз на матч 26 тур Украина. Премьер-лига – 27 апреля

26 апреля 2025 13:01
Ворскла - Верес
27 апр. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 26 тур
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2.1
Победа «Вереса» – коэффициент 2.10
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27 апреля на стадионе имени А. Бутовского пройдет матч 26-го тура Украины. Премьер-лиги, где «Ворскла» примет «Верес». Это встреча команд, находящихся на разных полюсах турнирной таблицы, что делает матч особенно важным для обеих сторон.

«Ворскла»

На данный момент «Ворскла» располагается на 14-м месте с 21 очком после 25 туров. Команда переживает крайне сложный период: 4 поражения подряд в Премьер-лиге и слабая игра в атаке. В последних 5 матчах «Ворскла» забила всего 3 гола, что составляет всего 0.6 гола за игру. Пропускает команда также много – 8 голов за 5 последних матчей. Самсон Ономиго, лучший бомбардир команды, с 4 голами в 24 матчах, не может стабильно вытаскивать команду из кризиса. Оборона «Ворсклы» также не выдерживает натиска соперников.

«Верес»

Ситуация у «Вереса» выглядит гораздо лучше. С 35 очками команда находится на 7-м месте в турнирной таблице. В последних 5 играх «Верес» забил 4 гола и пропустил 6. Команда не проигрывает в последних двух выездных матчах и будет настроена на победу в этом поединке. Луан Кампуш, лучший бомбардир команды с 7 голами, продолжает оставаться важной фигурой в атаке, и его действия в атаке будут решающими.

Факты о командах

«Ворскла»

  • Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги.
  • В последних 5 играх забивает 0.6 гола за матч и пропускает 1.6.
  • В домашних матчах команда испытывает трудности с результатами.

«Верес»

  • Не проигрывает в последних 2 матчах на выезде.
  • В последних 5 играх забивает 0.8 гола за матч и пропускает 1.2.
  • Играет более стабильно и уверенно на выезде.

Личные встречи
30% (3)
50% (5)
20% (2)
11
Забитых мячей
10
1.1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
2 : 2
27.10.2024
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
2 : 1
02.03.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Верес
1 : 2
19.08.2023
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
2 : 2
12.03.2023
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Ворскла
1 : 2
27.08.2022
Верес
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Верес
1 : 1
14.08.2021
Ворскла
Украина. Плей-офф, 30 тур
Верес
0 : 0
05.05.2018
Ворскла
Украина. Плей-офф, 25 тур
Ворскла
0 : 0
31.03.2018
Верес
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Ворскла
1 : 0
17.02.2018
Верес
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
1 : 0
16.09.2017
Ворскла
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Прогноз на матч «Ворскла» – «Верес»

«Ворскла» находится в кризисе, и еe шансы на победу выглядят слабыми. Оборона команды не справляется с прессингом соперников, а атака не в состоянии создать нужное количество опасных моментов. С другой стороны, «Верес» в последнее время демонстрирует хорошую стабильность и является фаворитом встречи. Команда имеет явное преимущество в атаке и лучше выглядит в обороне.

Однако «Ворскла» всe-таки может надеяться на забитый гол, так как у «Вереса» также есть проблемы с обороной, особенно на выезде. Но в целом, «Верес» должен одержать победу в этом матче, хотя можно ожидать, что обе команды смогут отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Вереса» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Оба забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Вереса» больше 1.5 – коэффициент 2.20

2.1
Победа «Вереса» – коэффициент 2.10
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Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Верес Ворскла
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