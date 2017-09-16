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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Ворскла
Верес - Ворскла: обзор матча 16 сентября 2017
Верес
16.09.2017, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Верес - Ворскла
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ворскла
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Ворскла
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
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Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
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9 октября
Премьер-лига Украина: шансы «Полесья» и «Вереса» на победу в матче 12 тура
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Премьер-лига: шансы «Вереса» и «Колоса» на победу в матче 10-го тура
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«Оболонь» – «Верес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
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2025.05.22 10:22
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2025.05.18 14:20
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2025.05.17 13:38
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