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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Ворскла
Верес - Ворскла: обзор матча 14 августа 2021
Верес
14.08.2021, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ворскла
54'
I. Soldat
49'
О. Тилль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Ворскла
90'
Желтая карточка
Й. Тамм
87'
Замена
Эсеола
️️️️
А. Скляр
Замена
T.
️️️️
Г. Пасич
87'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
М. Сергийчук
86'
77'
Замена
И. Песич
️️️️
Р. Степанюк
Замена
М. Гечев
️️️️
R. Hehedosh
76'
Замена
Д. Кльоц
️️️️
M. Polyulyakh
71'
69'
Замена
В. Вакула
️️️️
И. Кане
61'
Желтая карточка
И. Кане
Пенальти не реализован!
М. Сергийчук
57'
ГОЛ! 1:1!
I. Soldat
54'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
О. Тилль
Желтая карточка
M. Polyulyakh
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Роман Мирошник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ЦП
11
Геннадий Пасич
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
77
Mykyta Polyulyakh
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
88
Robert Hehedosh
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
14
Ибраим Кане
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦЗ
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
25
N. Yakubu
ЦЗ
18
Оливье Тилль
ЦП
17
Владимир Чеснаков
ЦП
6
Давид Пуцлин
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
7
Руслан Степанюк
ЦФ
38
Артем Челядин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Верес
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
10
Timofeenko
ЦП
89
Николай Гайдучик
ЦФ
7
Михаил Гечев
ЦФ
Ворскла
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
99
Владислав Вакула
ПВ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
18
Эсеола
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
4-4-2
47
Когут
33
Гончаренко
23
Немчанинов
3
3
Мирошник
29
Кучеров
42
Пасич
77
11
Пасич
88
7
Сергийчук
4-4-2
31
Ризнык
44
Пердута
5
Тамм
25
14
Кане
17
Чеснаков
6
Пуцлин
6
Скляр
18
Тилль
38
Челядин
7
Степанюк
77
8
Кльоц
8
Кльоц
77
11
Пасич
10
10
11
Пасич
7
Сергийчук
89
Гайдучик
89
Гайдучик
7
Сергийчук
88
7
Гечев
7
Гечев
88
14
Кане
99
Вакула
99
Вакула
14
Кане
6
Скляр
18
Эсеола
18
Эсеола
6
Скляр
7
Степанюк
77
Песич
77
Песич
7
Степанюк
Остались в запасе
Верес
Ворскла
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Остались в запасе
13
Артем Кичак
ВР
14
Dmytro Makhniev
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
Остались в запасе
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
21
Aleksandr Tkachenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Юрий Максимов
Статистика матча Верес - Ворскла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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