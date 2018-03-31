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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Верес
Ворскла - Верес: обзор матча 31 марта 2018
Ворскла
31.03.2018, суббота, 17:00
Украина. Плей-офф, группа A, 25 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Верес
Желтая карточка
В. Сапай
86'
Желтая карточка
М. Сергийчук
68'
Желтая карточка
П. Ребенок
52'
Желтая карточка
В. Кулач
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
35
Богдан Шуст
ВР
44
Ардин Даллку
ЦЗ
23
Вадим Сапай
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
82
Павел Ребенок
ЦП
10
Владислав Кулач
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
26
Юрий Коломоец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
Верес
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
8
Павел Мягков
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
7
Станислав Кулиш
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ворскла
30
Александр Кобахидзе
ЦП
8
Владимир Одарюк
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Верес
6
Никита Каменюка
ЦП
3-3-3
35
Шуст
44
Даллку
23
Сапай
17
Чеснаков
44
Пердута
6
Скляр
82
Ребенок
26
Коломоец
39
Васин
10
Кулач
3-2
3
Адамюк
8
Мягков
30
Симинин
7
Кулиш
9
Кожанов
Остались в запасе
Ворскла
Верес
8
Владимир Одарюк
ПВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Долганский
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
8
Владимир Одарюк
ПВ
30
Александр Кобахидзе
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Остались в запасе
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Сергей Долганский
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ворскла - Верес
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Информация о матче
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