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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Ворскла
Верес - Ворскла: обзор матча 19 августа 2023
Верес
19.08.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ворскла
20'
С. Шарай
6'
В. Кучеров (АГ)
18'
В. Юрченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Ворскла
Красная карточка
М. Марусич
89'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
А. Близниченко
84'
83'
Замена
T. Cunha
️️️️
В. Юрченко
80'
Желтая карточка
И. Кане
Замена
Д. Свитюха
️️️️
Я. Сикейра
78'
Замена
Р. Гагун
️️️️
С. Шарай
78'
Замена
В. Гакман
️️️️
Д. Балан
64'
Желтая карточка
Е. Шевченко
62'
46'
Желтая карточка
А. Скляр
31'
Желтая карточка
А. Челядин
ГОЛ! 1:2!
С. Шарай
20'
18'
ГОЛ! 0:2!
В. Юрченко
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Кучеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Яго Сикейра
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
44
Evgeny Past
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
71
Василь Гакман
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
20
Денис Свитюха
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Ворскла
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
4-1-2-2-2
5
Шевченко
5
Курко
3
Вовченко
39
Балан
29
Кучеров
77
Шарай
8
Сикейра
77
Шарай
7
Близниченко
14
Марусич
44
4-2-3-1
77
Исенко
17
Чеснаков
74
18
Павлюк
29
Бацула
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
80
Юрченко
14
Кане
39
Балан
71
Гакман
71
Гакман
39
Балан
77
Шарай
2
Гагун
2
Гагун
77
Шарай
8
Сикейра
20
Свитюха
20
Свитюха
8
Сикейра
7
Близниченко
89
Гайдучик
89
Гайдучик
7
Близниченко
Остались в запасе
Верес
Ворскла
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
Главный тренер
Юрий Вирт
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
78
Арсений Коркодым
ВР
47
Богдан Когут
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
Остались в запасе
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Верес - Ворскла
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
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