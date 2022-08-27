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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Верес
Ворскла - Верес: обзор матча 27 августа 2022
Ворскла
27.08.2022, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Верес
21'
А. Скляр
81'
В. Кучеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Верес
89'
Замена
М. Шестаков
️️️️
М. Сергийчук
Замена
Д. Кравчук
️️️️
Т. Сефери
87'
Замена
Марлисон
️️️️
Д. Олейник
87'
81'
ГОЛ! 1:1!
В. Кучеров
Желтая карточка
Д. Зайков
79'
76'
Замена
В. Шарай
️️️️
В. Дахновский
Замена
А. Челядин
️️️️
С. Яворский
68'
Желтая карточка
С. Яворский
60'
Желтая карточка
Э. Тотре
54'
46'
Замена
М. Сергийчук
️️️️
Н. Гайдучик
ГОЛ! 1:0!
А. Скляр
21'
Желтая карточка
Т. Сефери
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
31
Дмитрий Ризнык
ВР
95
Фелипе Родригес
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
16
Денис Олейник
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
8
Эннур Тотре
АП
77
Ардит Толи
ЦФ
91
Максим Мельничук
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Роман Мирошник
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
29
Валерий Кучеров
ОП
11
Виталий Дахновский
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
2
Роман Гагун
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
7
Юрий Козыренко
АП
21
Данил Кравчук
ПВ
18
Евгений Павлюк
ЦФ
33
Марлисон
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Верес
7
Михаил Гечев
ЛВ
77
Владислав Шарай
ЦП
99
Николай Квасный
ЦФ
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
3-1-2-1-3
31
Ризнык
95
Родригес
13
Яворский
5
Зайков
7
Степанюк
16
Олейник
6
Скляр
8
Тотре
17
Сефери
91
Мельничук
77
Толи
1-1-4-2
47
Когут
3
Мирошник
29
Кучеров
11
Дахновский
8
Кльоц
42
Пасич
11
Пасич
89
Гайдучик
2
Гагун
13
Яворский
38
Челядин
38
Челядин
13
Яворский
17
Сефери
21
Кравчук
21
Кравчук
17
Сефери
16
Олейник
33
Марлисон
33
Марлисон
16
Олейник
11
Дахновский
77
Шарай
77
Шарай
11
Дахновский
89
Гайдучик
7
Сергийчук
7
Сергийчук
89
Гайдучик
Сергийчук
9
Шестаков
9
Шестаков
Сергийчук
Остались в запасе
Ворскла
Верес
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
7
Юрий Козыренко
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
7
Михаил Гечев
ЛВ
99
Николай Квасный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
77
Павел Исенко
ВР
34
Габриэль Назарио
ЦЗ
7
Юрий Козыренко
АП
18
Евгений Павлюк
ЦФ
2
Илья Крупский
ЦФ
23
Артем Кулаковский
ЦФ
Остались в запасе
7
Михаил Гечев
ЛВ
99
Николай Квасный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Максимов
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ворскла - Верес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Стадион:
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